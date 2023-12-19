Özgür Özel: Maraş Katliamı'nı unutmadık

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maraş Katliamı’nın 45’inci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Özel’in paylaşımında, "Acıları hafızalarda tazeliğini koruyan Maraş Katliamı'nı unutmadık, unutturmayacağız. Katliamın yıl dönümünde yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımızı saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından anma mesajı yayınladı.

Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Tarihimizdeki en büyük utançlardan biri olan, acısı ilk günkü gibi yüreğimizde hissedilen Maraş Katliamı'nda yitirdiğimiz vatandaşlarımızı hüzün ve rahmetle anıyorum. Çok sesliliğin güzelleştirdiği bu topraklarda aynı acıların bir daha yaşanmaması için; birlik, beraberlik ve kardeşliği hakim kılmak, yitirdiklerimize olan vicdan borcumuzdur. Unutmadık, unutturmayacağız!"