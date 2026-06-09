Özgür Özel, Meclis önünde içeri alınmayan kalabalığa seslendi: Yürekli insanlar çıkar oyunu bozar

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası tırmanan liderlik krizinde kritik gün gerilimle başladı.

TBMM'deki grup toplantısına katılmama kararı alan Kemal Kılıçdaroğlu, partilileri saat 14:00'te CHP Genel Merkezi'nde düzenlenecek buluşmaya çağırırken, "Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir" mesajı verdi.

Özgür Özel saat 13:30'da TBMM'de grup toplantısını gerçekleştirecek.

Meclis önünde kısa süreli arbede yaşanırken, TBMM Başkanlığı güvenlik gerekçesiyle grup toplantısına ziyaretçi alınmayacağını duyurdu.

Özgür Özel TBMM Dikmen kapısına geldi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM önünde yaptığı açıklamada, görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını ve ziyaretçi yasağının kalkmadığını söyledi. Başarır, dışarıda bekleyenlere teşekkür etmek üzere Özgür Özel'in TBMM Dikmen kapısına geleceğini duyurdu.

"Türkiye benimle değil sizinle gurur duyuyor"

Kendisine desteğe gelenleri selamlamak için TBMM'nin Dikmen kapısına giden Özgür Özel, kalabalığa şu sözlerle seslendi:

"Türkiye benimle değil sizinle gurur duyuyor. Siz bugün, kurtuluşun ve kuruluşun partisi olan CHP'ye, bu Meclis'i kurmuş olan, sandığı getirmiş olan CHP'ye karşı, onun seçtiği genel başkana, milletvekillerine karşı Ak Parti'nin girişimiyle yapılmaya çalışılan darbeyi bir kez daha şanlı Meclis'in kapıları önünden geri püskürttünüz.

Siz olmasaydınız baba ocağımıza sabahın 7'sinde gelen, genel merkezin önünden geçmemesi gereken tipler bir kez daha burada olacak, sanki CHP'nin misafiriymiş gibi içeri sokulacak, grup salonunu zorla ele geçirmeye çalışacaktı. Siz şunu gösterdiniz: İllerinde partinin hiçbir yerinde olmayanlar, umudu olmayanlar, partiye yakışmayanlar geldiler.

Kendilerine hiçbir şey vaat edilmemiş ama haklının yanında ve tarihin doğru tarafında durmak isteyen sizler o iri ama haksız hukuksuzlara karşı kendinizi siper ettiniz, helal olsun size."

"Önce kurultay sonra iktidar"

Birtakım toplama kalabalıklarla, bin kişiden meşruiyet devşirmeye çalışırsanız onların karşısına bu onurlu insanlar çıkar ve oyunu bozar. TBMM Başkanlığı bugün içeride olumsuz görüntüler olmasın diye aldığı kararla ziyaretçi yasağı getirdi. Sizin buradaki varlığınız bir grup toplantısını yaptırmak ya da işgal girişimini engellemekten öte partinin hukukuna, sandığa ve hepimizin geleceğine sahip çıkmaktır.

Belki grup salonu sizlerin bu onurlu ve cesur bedenlerinizden mahrum ancak sizlerin varlığınıza müteşekkiriz. Üzerinize düşeni öyle bir yaptınız ki unutulmayacak duruşlardan biri olarak geçti tarihe. İki ses geliyor, biri Kurultay diğer iktidar. Önce kurultayı yapacağız sonra iktidar olacağız. Hepinizle gurur duyuyorum. Hepinize minnet duyuyorum. Asla teslim olmayacağımı bilmenizi isterim."

Özgür Özel ve Mansur Yavaş Manisa'ya gidecek

Özgür Özel, CHP Grup Toplantısı'nın ardından ABB Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Manisa'ya hareket edecek. Özel ve Yavaş, Manisa'da yaşamını yitiren Ferdi Zeyrek'in anma etkinliklerine katılacak.