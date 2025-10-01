Özgür Özel: Meclis'te konuşmak meşruiyet gerektirir, Trump'tan alınmaz

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 28. Dönem 4. Yasama yılı, bugün yapılacak özel oturumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak.

CHP ise bu yıl, partili belediye başkanlarının tutuklanması gerekçesiyle yeni yasama yılı açılışına katılmayacak.

"Cumhurbaşkanı'na Amerika'dan Trump'tan icazetli darbe yapanla aynı çatının altında olmayacağız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhurbaşkanı geldiğinde ne ayakta ne oturarak onu karşılıyoruz. Çünkü bize karşı bir darbe girişiminde bulunmuştur. Milli iradenin tecelligahı o çatının altında bize, geleceğin iktidar partisine ve bir sonraki Cumhurbaşkanı'na Amerika'dan Trump'tan icazetli darbe yapanla aynı çatının altında olmayacağız" sözleriyle kararı duyurmuştu.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılması halinde akşamki resepsiyona da katılmama kararı aldı.

"Trump'tan meşruiyet dilenenlere bizim Meclis zeminde meşruiyet kazandırmamızı kimse beklemesin"

CHP Genel Başkanı Özel, eski İstanbul İl Başkanlığı yeni çalışma ofisi önünde açıklamalarda bulundu.

Özel, yeni yasama yılı açılışına katılmamalarına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Genel Başkan, "Meclise gelip konuşmak bir meşruiyet gerektirir. Meşruiyet milletten alınır. Trump'tan alınmaz. Trump'tan meşruiyet dilenenlere bizim Meclis zeminde meşruiyet kazandırmamızı kimse beklemesin" dedi.

"Senin korkun zaten İmamoğlu'nun burada kalıp seni yenmesi"

Eski TBMM Başkanı AK Partili Bülent Arınç'ın, Ekrem İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanması gerektiğini söylemesini ve Genel Kurul'a katılmama kararı için CHP yönetimini eleştirmesini değerlendiren Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bülent Arınç'ın, önceki dönem Meclis Başkanı olmanın verdiği refleksle yaptığı değerlendirmeleri saygıyla karşılıyorum. Ben bütün süreci kendisine de özetledim.

Zaten Ekrem İmamoğlu kaçacaksa bırak kaçsın, Sayın Erdoğan sen kurtulursun. Senin korkun zaten İmamoğlu'nun burada kalıp seni yenmesi.

Kendisinden korkmuyorlarsa tutuksuz yargılansın. İmamoğlu'ndan ve CHP'den çok korkan bir iktidarla karşı karşıyayız. Cumhur İttifakı'nın durumu ortada."