Özgür Özel: "Memleket çok zor günlerden geçiyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de Manisa'nın Kula ilçesinde yer alan Kula Salihli Jeoparkı’nda çekilen “Görkemli Hatıralar” programına katılarak soruları yanıtladı. Özel’e Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper eşlik etti.

“Silivri’ye gideceğim”

Programda açıklamalarda bulunan Özel, Silivri’de tutuklu bulunan Gezi tutukluları Can Atalay, Tayfun Kahraman’ı anarak konuşmasına devam etti.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Haksız yere içeride tutulan herkesin, Zafer Partisi'nin Genel Başkanı başta olmak üzere tüm siyasetçileri, tüm gazetecileri selamlıyorum. Ben bu hafta ya da önümüzdeki hafta zaten gidip hepsini bir kez daha ziyaret edeceğim.”

“Konteynerdakilerin sadece yüzde 10’u konteynerden kurtulabildi”

Özel, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde depremden etkilenen üç ile yaptığı ziyaretleri ise şöyle değerlendirdi:

“Dokunduğunuz her yerden bir başkasını dinliyorsunuz. Bu vakitten sonra birkaç şey var: Unutmamak, dayanışma göstermek, eksikleri takip etmek. Çünkü maalesef konteynerdakilerin sadece yüzde 10’u konteynerden kurtulabildi. 700 bin kişi konteynerde kalıyordu. Şimdi resmi rakamlara göre 620 bin kişi kalıyor.”

Özel, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un “Adıyaman’da hayat normale döndü” sözlerine ilişkin şunları söyledi:

“O bunu dedikten sonra Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, ağabeyinin çocuğu, eşi ve yeğenini elleriyle çıkardı, battaniyeye sardı, köyüne götürdü, defnetti, tekrar enkazların başına geldi, Adıyamanlılara sahip çıktı.

Bundan bir süre sonra, ‘ Adıyaman’da hayat normale döndü’ denince bütün yardımlar kesildi Adıyaman’a. ‘Bu yapılan iş alçaklıktır’ gibi bir laf etmiş Abdurrahman. Bunun üstüne bu Bakan, Abdurrahman’ı gördüğü bir yerde, halkın arasında Abdurrahman’ın üzerine doğru yürümüş, ‘Sen bunu bana nasıl dersin’ diye. Abdurrahman da kendini kaybetmiş, bunun iki yakasına yapışmış. Zor ayırmışlar. O günden sonra Adıyaman, Abdurrahman’ın yakasını bırakmadı ‘Sen bizi bırakmayacaksın’ diye."

“Beraberiz, güçlüyüz ve gelecekten çok umutluyuz”

Özel, program sonunda Türkiye’deki tüm vatandaşları, Kula-Salihli Global Jeoparkı’nı görmeye davet etti ve şöyle konuştu:

"Memleket çok zor günlerden geçiyor, büyük acılar yaşıyoruz. Bu kadar acı varken, birlik beraberlik içinde olmak varken birileri büyük bir çatışmayı körüklemeye çalışıyor, gerginlikleri körüklemeye çalışıyor. Biz bunlarla siyasi düzlemde bütün mücadelemizi veriyoruz.

Önümüzdeki süreç CHP’nin bütün üyeleriyle birlikte bir sonraki cumhurbaşkanını belirlemek üzere cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği bir süreç olacak. Baba evine herkesi davet ediyoruz, gelsinler, kaydolsunlar, oy kullansınlar. Bundan sonraki süreçte de şöyle bakıyoruz meseleye: Her şey çok daha güzel olacak. Bütün sıkıntıları hep beraber aşacağız. Kimse enseyi karartmasın. Biz biriz, beraberiz, güçlüyüz ve gelecekten çok umutluyuz."