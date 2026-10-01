Özgür Özel: Mersin operasyonunun zamanlaması manidar

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Atatürk Anıtı'ndaki törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, fon soruşturmalarına ilişkin, "Bugün Türkiye’de gündemin en önemli konusu; AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan tarafından her birisi ayrı ayrı ve çok önemli görevlere atanmış kişilerin başında olduğu ve fondaki çeşitli görevleri ile birlikte bu asrın soygununa, dolandırıcılığına yol verdikleri, adeta bu soygunun taşlarını 5 yıldır döşedikleri gün gibi ortadadır. Bugün için dolandırılanlar, soyulanlar çok ağırlıklı olarak Adalet ve Kalkınma Partisi’ne, onun sözüne değer veren insanlar. Onları dolandıranlar da Sayın Erdoğan’ın çeşitli görevlere atadığı ve aynı zamanda da bu TERA Fon yönetiminde olan kişiler. Bunların her birinin atamasının altında Erdoğan’ın imzası var. Yani asrın dolandırıcılığı, asrın yolsuzluğu ya Erdoğan’ın patronajında oldu ya da eğer onun bilgisi dahilinde değilse Erdoğan böyle bir dolandırıcılığa engel olabilecek yönetim kabiliyetini yitirmiş durumda. İlk durum, derhal istifasını; ikinci durum da derhal sandığın getirilmesini ve işin ehline teslim edilmesini gerektirir. Vatandaşta büyük bir öfke var" ifadelerini kullandı.

'Milletin hakkını savunuruz'

Sermaye piyasasındaki işlemler nedeniyle 455 bin mağdurun olduğunu ve bu mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğini kaydeden Özel, TBMM’de araştırma komisyonu kurulup kurulmayacağına ilişkin ise "Araştırma komisyonu kurulursa gider orada mücadelemizi veririz. Ancak Meclis araştırma komisyonları, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin atadığı bir başkanın, oradaki çoğunluklarıyla araştırılacak. Efendim, 'Ticari sırra girer. Bu Bankacılık Kanunu'na aykırı. Bu bilmem ne kanuna aykırı' diye zaten çalıştırılmayan bir komisyon kurulacak. Bu komisyonun kurulmasına yönelik, Meclis’in hiçbir meseleye duyarsız kalmaması temel mantığıyla destek veririz. 15 Temmuz darbesi oldu. Darbenin araştırma komisyonunda işin ucu AK Parti’deki FETÖ’cülere gelince darbenin raporunu bile yazdırmadılar, bastırmadılar. Bunların komisyonları, araştırma komisyonu olarak değil, önümüzdeki dönem iktidarımızda soruşturma komisyonu olarak, yani ilgili bakanların, ilgili AK Partili üst düzey siyasetçilerin her birisinin Yüce Divan’da yargılanacakları soruşturma komisyonu olarak kurulur. O daha sağlıklı olur. İstiyorlarsa komisyon kursunlar, gider orada milletin hakkını savunuruz. Millet görür bunların nasıl komisyonun çalışmasına engel olduklarını. Kurmuyorlarsa da kendileri bilir. Biz zaten esas olarak bu komisyonu seçimden sonra soruşturma komisyonu olarak kurarız" dedi.

'Fon krizinin üstünü örteceğini umuyorlar'

Özel, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli Belediyelerine yönelik soruşturmalara ilişkin ise "Vahap Seçer geçen seçimin rahmetli Ferdi Zeyrek, Mansur Yavaş’la birlikte Türkiye şampiyonudur. Seçer, yüzde 60 oyla seçildi, büyük bir mutabakatla seçilmiş. Yine hem Abdullah Başkanımız hem Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Başkanımız yüksek oy oranlarıyla seçilmiş. Birincisi; orada millet kararını yüzde 60 gibi bir oy ile vermiş. Vahap Seçer’in bir özelliği, Türkiye Belediyeler Birliği’nin Başkanı olmasıdır. Türkiye Belediyeler Birliği’ndeki çoğunluğu kuruldukları günden beri kaybetmiş olmanın verdiği hırçınlıkla da bu işleri yapıyorlar. Ayrıca bu operasyonun, Mersin operasyonunun yani güneyden gelen bu sis ve örtünün, fon krizinin üstünü örteceğini umuyorlar. Yani bu açıdan operasyonun yapılış zamanı da şekli de ve bir şehirde üç belediye başkanına birden yapılmış olması da fevkalade manidardır. Bir kere bunu açıkça ortaya koyalım" diye konuştu.

'Lüzumsuz bir alan'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesine dair konuşan Özel, "Bu konularda herhangi bir değerlendirme yapmayı lüzumsuz bir alana lüzumsuz önem atfetmek olarak değerlendiriyorum" dedi.