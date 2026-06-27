Özgür Özel mi? Kılıçdaroğlu mu? Muharrem İnce tercihini yaptı

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, beraberindeki milletvekilleri ile yeni bir partiye geçmek üzerine çalışırken geçen yıl CHP'ye dönmesine vesile olduğu Muharrem İnce yeni partiye gitmek yerine CHP'de kalacağını açıkladı.

21 Mayıs tarihli mahkeme kararı ile mahkeme kararı ile yeniden CHP liderliği koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında kurultayı toplayabileceğini ancak bunun olağan kurultay olacağını belirterek olağanüstü bir kurultay için açıklama yapmamıştı.

Gözler Temmuz sonunda

Kılıçdaroğlu, yeniden bir butlan kararı verilebileceğini söyleyerek kurultaya gitmekten kaçındığını savunurken gözler Özgür Özel ve beraberindeki milletvekili ve il başkanlarının izleyeceği tutuma çevrildi.

İlk çıkış Muharrem İnce'den

Siyaset dünyasında sürpriz çıkışları ile tanınan CHP eski milletvekili Muharrem İnce yeni partide yer almayacağının ilk ışığını da verdi. Sözcü'nün bilgilerine göre gazeteci ve CHP eski milletvekili Mustafa Balbay, yeni parti iddialarının ardından İnce ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı.

Mustafa Balbay, Muharrem İnce'nin yeni partiye geçip geçmeyeceğine ilişkin "'Ben CHP'de kalacağım. Ayrılıp geri dönmek zorunda kalmanın ne olduğunu yaşadım" dediğini aktardı.

Memleket Partisi'ni kurdu, ardından CHP'ye döndü

2021 yılında CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran İnce, geçtiğimiz yıl Özel'in çağrısı üzerine yeniden CHP'ye dönmüştü.