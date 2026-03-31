Özgür Özel, milli maç için Kosova'ya gidecekti: Programdan vazgeçti, Bursa'ya gidiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey dahil 55 kişinin gözaltına alınması üzerine bugünkü programını iptal etti. Özel'in, Bursa'ya gideceği aktarıldı.

Özel, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası elemeleri play-off finalinde bugün Kosova ile oynayacağı maç için Kosova'ya gidecekti.

Bursa Belediye Başkanı dahil 55 kişi gözaltında

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 55 kişi, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı.