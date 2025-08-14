Özgür Özel, Mücahit Birinci'nin ismini verdi: Murat Kapki’ye gitti, "Bu ifadeyi imzala, iki milyon dolar ver, tıpış tıpış çık" dedi

Dün Bayrampaşa mitinginde "AK Parti, kuruluş yıl dönümü hediyen geliyor. Tayyip Bey, 'Turpun büyüğü heybede' diyorsun ya, heybede tutmayacağım, yarın 12.00'yi bekle. AK Toroslar çetesi çöküyor, AK Parti çöküyor" diyerek yeni belgeler açıklayacağını söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açıklama yapıyor.

Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Saat 12.00 bir kesit. Bundan öncesi ve bundan sonrası elbette farklı olacak. AK Parti iktidarının tüketinişinin ve savruluşunun önemli bir kilometre taşı...

AK Parti'nin iktidarı bugün bitmiyor ama başlamış olan yok oluş sürecinde önemli bir kilometre taşını geride bırakmaya geldik.

Demirtaş'ı da içeri alan, Kaftancıoğlu'na da yasak getiren, bütün sıkıntılı kararları veren kişi, ödüllendirilmek için getirildiği siyasi makamdan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gibi kritik bir makama gitti ve bu süreç başladı. Biz bu süreci, geleceğin cumhurbaşkana darbe girişimi olarak 19 Mart'tan bir ay önce nitelendirmiştik zaten.

19 Mart'ta darbenin bildirisini yayınladılar. Manşetlere şöyle yansıdı; 'Ekrem İmamoğlu 650 milyar lira yolsuzluk yaptı, bu paralar ele geçirildi, gözaltına alındı, tutuklanmak için mahkeme önüne çıkarılacak.' O günden sonra dev kasalar dedikleri, bir kör delikli kuruş yok. 560 milyar lira dedikleri paranın 6 yıldır yönettiğimiz belediyenin bütçesinde 60 milyar fazla olduğu çıktı. 1 TL'sini ispatlayamadılar.

Boş dosyayı doldurmak için ilk önce gizli tanık, ağaç isimleri verdiler. O gizli tanıklar bir şey söyledi ama AİHM ve AYM kararları diyor ki; 'Gizli tanık ifadeleri somut olarak desteklenmeli.' Gizli tanıklara iftirayı attırdılar, bir tane somut delil bulamadılar.

Gittiler iftirayı attırdılar, bir tane somut delil bulamadılar. İş geldi yeni bir mekanizmaya; bir kişiye bir avukat zorunluluğu. İftira at kurtul mekanizması. Birazdan en somutunu göreceksiniz.

Öyle bir çopar söküğü başlayacak ki bu iftiralardan; bu itirafları yapanlar, esas nasıl iftira atmaya zorlandıklarını öyle bir anlatacaklar ki dünyanın en büyük organize kötülük hareketi çökecek, bunun dünya çapında izlenecek filmleri olacak. iftira atanların nasıl iftira atmaya zorlandıkları anlatacaklar ki dünya çapında istiyor.

Ben bunları Meclis Başkanımıza biraz anlattım. 'Bunlar olur mu?' dedim. 'Bunlar varsa öl ki öleyim' dedi.

HSK'ya başvurumuzu yaptık. Bir kez daha çağrıda bulunduk; iddia ediyorum ki, biliyorum ki; İBB soruşturması, burayla çalışan müteahhitlerin önemli bir kısmına gözaltı yapıyorlar, içeri koyuyorlar. Sonra itirafçı yapıyorlar, sonra çıkıyorlar.

Yener Torunler, İBB soruşturmasında tutuku olan kişi. Mehmet Yıldırım, kendisiyle konuşmuş. Kızının düğünüyle ilgili kadar konuşmuş. Düğünü iptal ettiler, 'düğüne kadar çıkabilirsin' demiş. 'Oğlun İBB'de çalışıyormuş, savcı da bunu biliyor, oğlunu da alırız' demiş. Gel demiş, bu işi halledelim, güzelce imzanı at, bunları söyle demiş. Kişi 'onu yapamam, bunu yapamam' deyince, 'Korkma ya savcı beyin de haberi var' demiş.

Sayın Yener Torunler, bir suç duyurusu olarak, satır satır yazarak verdi, biz de bunu HSK'ya verdik.

İşte Özgür Özel'in canlı yayında açıkladığı Yener Torunler'e ait suç duyurusu dilekçesi

Beklenen açıklama

Mücahit Birinci, İBB soruşturmasında tutuklu olan Murat Kapki'yle konuşur 31 Temmuz 2025 günü. 1,5 sayfalık bir ifade tutanağını önüne koyup, 'Bunu imzalayacaksın ve üstüne de 2 milyon dolar vereceksin, buradan tıpış tıpış gideceksin' dedi."

İşte CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Murat Kapki'nin Mücahit Birinci ile görüşmesinin ardından Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği şikayet dilekçesi

"Adalet Bakanı'na sesleniyorum"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a sesleniyorum; tarihi bir noktadasın. HSK'yı olağanüstü toplantıya çağıracaksın. Gerçekten doğru, hepimizin rızasını alabilecek soruşturmayı yapacak birilerini görevlendirip soruşturmayla herkese güvenceyi vereceksin. Bu çete çökecek, o bulunamayan ama aslında başka yerlerden temin edilen yerler bulunacak. Ondan sonra bu dosya yeni baştan tıkır tıkır görülecek."

