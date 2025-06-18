Özgür Özel: Muharrem İnce'yi baba ocağına davet ettik

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Memleket Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret ederek, Genel Başkan Muharrem İnce ile görüştü.

Memleket Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmenin ardından Özel ve İnce, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Herkesi baba ocağına davet ediyoruz"

Özel açıklamasında, "Memleket Partisi'nin bir başka anlamı var. Baba ocağı diyoruz, herkesi baba ocağına davet ediyoruz. Baba ocağına en yakın parti Memleket Partisi'dir, sayın Muharrem İnce'dir. Ben bugün Sayın Muharrem İnce'yi ve Memleket Partisi'ndeki arkadaşlarımızı baba evine davet ettim" dedi.

Özgür Özel, şöyle devam etti:

"Bir siyasi partinin Genel Başkanına, bir siyasi partiye yapılacak davet ya da çağrı, o siyasi partinin kurumsal kimliğini incitmeyecek hassasiyette olması lazım. Ben, sayın İnce'yi ve Memleket Partisi'ndeki arkadaşlarımızı baba evine davet konusunda bir iki cümle de kurdum" dedi.

İnce: En kısa sürede sayın Genel Başkanı ziyaret edeceğim

Muharrem İnce ise, "Önümüzdeki süreçte yetkili kurullarımla bir toplantı yapacağım, görüşlerini dinleyip en kısa sürede sayın Genel Başkanı ziyaret edeceğim" ifadelerini kullandı.

Kulislerde Muharrem İnce'nin CHP'ye döneceği konuşuluyor

Halk TV'nin CHP kulislerine dayandırdığı haberine göre planlandığı şekilde ilerlenirse, önümüzdeki hafta salı günü yapılacak CHP TBMM Grup Toplantısı’nda Muharrem İnce’ye CHP rozeti takılması öngörülüyor. Bu gelişme gerçekleşirse, İnce yaklaşık üç buçuk yılın ardından CHP saflarına geri dönmüş olacak.

Mitingte destek sözü vermişti

Muharrem İnce, İBB'yi hedef alan operasyonlara karşı 22 Mart günü Saraçhane'deki belediye binasının önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Size şunu söyleyeyim, son bir şey söyleyeyim. Bakın, son bir yerel seçim yaşadık. Bu yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi’nin genç bir genel başkanı birinci parti çıkardı CHP’yi. Şimdi önümüzde bir genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimi var.

Ben de yıllarca CHP’ye kırk iki yıl hizmet etmiş bir ağabeyiniz, kardeşiniz olarak önümüzdeki seçimde bu genç genel başkanın yeniden, yerel seçimde olduğu gibi birinci çıkması için var gücümle çalışacağım, söz veriyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin iki cumhurbaşkanı adayı var. Birisi Sayın Kılıçdaroğlu, birisi ben. Yani ikimiz de kaybetmiş cumhurbaşkanı adaylarıyız. Şimdi bize düşen görev, CHP’nin yeni cumhurbaşkanı adayının koluna girip onun elini kaldırmaktır. Ben kendi adıma bunu yapacağım, söz veriyorum."

Memleket Partisi'ni kurmuştu

Muharrem İnce, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’nin adayı olmuş ve yüzde 30’un üzerinde oy almıştı. Seçim sonrasında CHP yönetimine yönelik çeşitli eleştirilerde bulunan İnce, özellikle dönemin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile fikir ayrılıkları yaşamıştı.

Bu sürecin ardından 2020 yılında “Memleket Hareketi” adını verdiği siyasi girişimi başlattı. Türkiye’nin birçok ilini dolaşarak vatandaşlarla buluşmalar gerçekleştiren İnce, 8 Şubat 2021’de CHP’den istifa ettiğini duyurdu.

İstifasının gerekçesi olarak CHP’nin değişime kapalı bir yapıya büründüğünü ve parti içi demokrasinin yeterince işletilmediğini ifade etti.

İnce, 17 Mayıs 2021’de Memleket Partisi’ni kurdu ve partinin genel başkanlığına seçildi. O tarihten bu yana siyasi faaliyetlerini bu çatı altında sürdürüyor.