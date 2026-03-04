Özgür Özel, öğrencilerle iftar yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Zübeyde Hanım Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen iftar programında öğrencilerle buluştu.

İftar programında öğrencilerle aynı masada orucunu açan Özel, gençlerle sohbet etti ve taleplerini dinledi. Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu vurgulayan Özel, öğrencilerin barınma ve eğitim koşullarının iyileştirilmesinin önemine dikkati çekti.