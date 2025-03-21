Özgür Özel: Olağanüstü Kurultay kararı aldık

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı açıklamada, "Tüzüğümüz gereğince Olağanüstü Kurultay kararı aldık" dedi.

Özel'in açıklamaları şu şekilde:

"Tüzüğümüzün genel başkan sıfatıyla bana verdiği yetkiye dayanarak, 48 maddesinin 6. fıkrası gereğince, 15 gün sonra olağan üstü kurultaya gidiyoruz.

Bugün yeni bir girişim CHP'ye yeni bir kayyum atayarak pazar günkü seçime engel olmaya çalışanların hazırlıklarını gördük, gün içinde aldığımız bir kararı, yaptığımız ve resmi kayıtlara girmiş bir başvuruyu memnuniyetle size açıklamak isterim. Tüzüğümüzün genel başkan sıfatıyla bana verdiği yetkiye dayanarak, tüzüğümüzün 48. maddesinin 6. fıkrası gereğince orada tayin edilen en kısa süreyi kullanarak 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldığımızı, partiyi olağanüstü kurultaya götürmek suretiyle kayyum girişimlerinin önünü kestiğimizi tüm Türkiye'ye ilan ederiz."

Kurultay günü '6 Nisan' olarak belirlendi

Özel, şöyle devam etti:

"6 Nisan günü her birinin kişisel ve partili namuslarına kefil olduğum CHP delegeleri olağanüstü kurultay sandığı başına geçip bu süreçte sırf hırstan, ihtirastan, gözü dönmüşlükten, bir kişiyi cumhurbaşkanı adayı yapmamak için Atatürk'ün kurduğu partiye kayyum atamaya bile kalkışan, niyetlenenlere inat, o sandığın başında iradelerini tazeleyeceklerdir. O gün, 6 Nisan günü ben CHP'nin Genel Başkanı olarak delegelerimize 5 Kasım 2023 günü verdikleri o yetkiye bugüne kadar onları utandırmadan geldiğimiz bu süreçte, onların yeniden yetkilendirmesine, onların CHP'nin iradesine tazelemesine talibim. CHP Genel Başkanı olarak partiyi olağanüstü kurultaya götürüyorum ve bunu 23 Mart günü yapacağımız cumhurbaşkanı ön seçimine engel olmaya çalışan kötücül hakla 'haydi işinize' diyerek işimize devam ediyoruz."

Seçim Kurulu'na 'Kurultay' başvurusu yaptı

CHP, Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na Kurultay başvurusunu yaptı.

CHP'de 'şaibeli kurultay' iddiası

Özgür Özel 5 Kasım 2023'te düzenlenen 38. Olağan Kurultay'da ikinci turda 812 oy alarak partinin yeni genel başkanı seçilmişti. Kemal Kılıçdaroğlu 13 yıldır yürüttüğü genel başkanlığa kurultay yenilgisiyle veda etmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 Şubat'ta "kurultayda para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiasıyla başlattığı soruşturmaya ilişkin tartışmalar sürüyor.

Kurultay'ın iptali istemiyle açılan davalarda, üç ayrı mahkeme "ihtiyati tedbir" olarak mevcut yönetimin görevden uzaklaştırılması taleplerini reddetmişti.