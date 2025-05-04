Özgür Özel: Önümüzde durursanız bizden çekeceğiniz var!

HDP İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı sonrası AKM'deki törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tören çıkışı saldırıya uğramış ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel'e yönelik saldırı hakkında soruşturma başlatmıştı. CHP Gençlik Kolları, Özel'i Ankara'daki genel merkez binasında karşılama çağrısı yapmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise sosyal medya hesabından "Demokrasiye, hakka, hukuka ve adalete sahip çıkmak için; Bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüren Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in yanındayız. Bugün saat 21.00’de herkesi CHP Genel Merkezi’ne davet ediyoruz!" demişti.

Yapılan çağrılar sonrası CHP'liler genel merkez önünde toplandı. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Özgür Özel'e destek için CHP Genel Merkezi'ne geldi.

Özgür Özel'in konuşmaların satır başları şu şekilde:

"Bir gün, bir gece daha buraya geleceğiz. Burayı tıklım tıklım dolduracağız, partimizin ışıklarını sabaha kadar yakacağız. O seçimi biz kazanacağız.

Bu sabah İstanbul'a gittik, bir cenazeye, bir barış güvercinini uğurlamaya, Sırrı Süreyya Önder'i uğurlama gittik.

Ekilir ekin geliriz, ezilir un geliriz, bir gider bin Ekrem geliriz, bizi vurmak kurtuluş mu? Bir santim eğilmeyiz, bir adım geri atmayız. Biz bir santim eğilirsek bunlar bu millete diz çöktürürler, asla sinmeyeceğiz, biz kazanacağız!

Bugün yapılan saldırıyı hiç kimseye mal etmiyorum.

Bundan sonra herkes aklını başını alsın. CHP böyle bir provokasyonla geri adım attırılacak bir parti değildir.

Buradan açıkça ilan ederim ki; cunta heveslileri, bugün yaşananları size mal edecek kolaycılıkta değiliz. Ama önümüzde durursanız, millete kafa tutarsanız, arkadaşlarımızı haksız yere içerde tutarsanız bizden göreceğiniz var, çekeceğiniz var.

Bu ülkenin namuslu çalışkan insanları artık korkmayın. Kimse sizi ezemez, artık gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin 100 yıl sonra bir kez daha bu ülkeyi kurtarma, şaha kaldırma dönemidir.

Kimse bizi korkutamaz. Biz korkuyu da, kaygıyı da, kuşkuyu da çok gerilerde bıraktık. Bu ülkeye hep birlikte sahip çıkacağız. Bizi ne katilleri ne güçleri, ne savcıları ne de bu ülkenin yarınlarına karşı kurdukları kumpasları durdurabilir."