Özgür Özel: Partimizi geri almak için mücadele veriyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, bir dizi program için Eskişehir'e geldi. Özel, saat 13.30'da Atatürk Kültür, Sanat ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen grup toplantısına katıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve CHP Eskişehir İl Başkanı görevinden alınan Talat Yalaz, Özgür Özel'e eşlik etti. Program, saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Özel'in konuşmasının ilk dakikalarında salonda, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü hakkında, "Hain Jale" sloganları atıldı.

"NATO'ya körü körüne bağlı olamayız"

Toplantıda konuşma yapan CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, "Avrupa ile bozulan ilişkilerin düzeltilmesi noktasında adımlar atılmasını, demokrasi ve hukuk zemininde yeniden hukukun üstünlüğü, demokratikleşme adımlarıyla ülkemizin çıkarlarını önceleyecek kurumsal ilişkilerin başlatılmasını bekleriz ama maalesef bu beklentilerin çok uzağındayız. Elbette NATO üyesiyiz, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahibiz ama NATO'ya körü körüne bağlı olamayız. Her yanlışın arkasında sessiz duramayız" ifadelerini kullandı.

"Trump yönetimine bağımlı dış politikanın ülkemize fayda getirmediği açıktır"

Özgür Özel, sözlerinin devamında, "Rusya ve Çin ile doğru, kurumsal, istikrarlı, güçlü temeller üzerinde yükselen ilişkiler kurmak durumundayız. Unutmayın ki NATO'nun NATO'nun Doğu kanadındaki Soğuk Savaş döneminde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile sınır komşusu olmuş, Batı İttifakı'nın bir bileşeni olmuş ve bu denge politikasını yıllarca dış politikadaki becerikli, iyi eğitimli, geleceği öngören, Türkiye'nin tüm menfaatlerini birlikte gözeten diplomatlarımız ve dış işleri politikalarımız sayesinde çok doğru bir şekilde yürütmüş böyle bir mirasa sahip bir ülkeyiz. Trump yönetimine tamamen bağımlı bir dış politikanın ülkemize fayda getirmediği ve getirmeyeceği açıktır. Bu nedenle stratejik adımları ortak akılla atmak gerekir. Bu konuda her zaman olduğu gibi yapıcı öneriler sunmaya devam edeceğiz" dedi.

"Eskişehir'in nadir toprak elementlerini Trump'a vaat etmekle stratejik bir akıl sürdürülemez"

İktidarın Türkiye için bir stratejik aklı, stratejik bir planı takip etmesi gerektiğini belirten Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ancak bu stratejik akıl Rusya'dan S-400'leri bir inatla alıp sonra hiç kullanmadan hangarda çürütmekle sağlanamaz. Bu stratejik akıl bu yüzden F-35 programına girilmiş 1,5 milyar dolar ödeyip de tek uçak bile alınmadan Amerika'da üzerine Türk bayrağı işlenmiş 6 tane F-35'i bile oradan alıp getiremeyen bir öngörüsüzlükle, ondan vazgeçip F-16 modernizasyonu deyip onu bile başaramayan bir öngörüsüzlükle sürdürülemez. O zaman Şanghay Beşlisi'ne girerim diye ucuz tehditler savurup sonra Trump'tan azarı yiyince Çin mallarına vergi bindirmekle, Amerikan mallarının vergilerini Amerika'ya doğru uçakta giderken sıfırlamakla bir stratejik plan sürdürülemez. Trump'ın oğluyla görüşüp babasından randevu istemekle, 250 Boeing uçağından fahiş fiyata LNG sipariş etmekten ve şu güzelim Eskişehir'in nadir toprak elementlerini Trump'a vaat etmekle stratejik bir akıl sürdürülemez."

"Son seçimlerin sonuçlarını hazmedemeyenler mutlak butlan ittifakını kurmaya çalışıyorlar"

CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, Mutlak Butlan kararıyla ilgili olarak ise, "Biz partimizi 47 yıl sonra birinci parti yapan kadrolarız. Ancak bu başarıyı kendimize, ekibimize falan yazmayız. Bu başarı, 47 yıl sonra hep beraber doğru tespitler, doğru sözler ve hep birlikte ortaya koyduğumuz bir azmin eseridir. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurulduğu günden sonra ilk kez yenen kadrolarız. Ben Erdoğan ile genel başkan olarak girdiğim ilk ve tek seçimde ben onu yendim, o henüz bugüne kadar bizi yenemedi. '13 kere yarıştık, hep ben yendim' diyen birisine, ne konuşuyorsun kardeşim sen, bir kere yarıştık, orada da ben yendim diyecek durumdayız. O yüzden, son kurultayın sonuçlarını hazmedemeyenlerle son seçimlerin sonuçlarını hazmedemeyenler mutlak butlan ittifakını kurmaya çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

"Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele veriyoruz"

Özgür Özel, konuşmasının sonunda, "Demokrasinin, adaletin, ekonominin bu kadar kötüye gittiği bir süreçte onların istediği bizi daha kötüye götürmek, susturmak, sindirmek, teslim almakken bütün hesapların terse döndüğünü, masa başı planların geri teptiğini ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eleştirilmeye, yalnızlaşmaya ve kendi içlerinde de bir hesaplaşmaya girdiğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş kadrolarının ise milletle birlikte yürüdüğünü büyük bir memnuniyetle görüyorum. Bu utanç kararından beri, bu utanç kararından beri sabırla, sağduyuyla bekliyoruz. Aklıselimin hakim olmasını bekliyoruz. Milletin safında durmaya devam ediyoruz. Çarşıda, pazarda, sokakta, meydanda milletle birlikteyiz. Partimizi geri almak için sonuna kadar hukuki, siyasi ve fiziki bir mücadeleyi veriyoruz, vermeye devam edeceğiz ama işgal bitmezse kimseye enseyi karartmasın. Ne bu parti ne bu millet çaresiz değildir, seçeneksiz değildir" ifadelerini kullandı.

CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel'in programı, saat 16.00'da Hamamyolu Caddesi'nde esnaf ziyareti ve saat 17.00'de Vadişehir Mahallesi'nde Odunpazarı Belediyesi Dr. Nurten - Lütfü Yüksel Alzheimer Merkezi'nin açılışı ile devam edecek.