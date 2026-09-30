Özgür Özel partisinin kararını açıkladı: Yerimizi alacağız
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleriyle gerçekleştirdikleri yeni yasama yılı hazırlık toplantısının ardından Meclis'teki oturumlara katılacaklarını açıkladı.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 91 milletvekiliyle TBMM 28’inci Dönem Beşinci Yasama Yılı’na hazırlık için bir araya geldiği toplantı sonrası milletvekilleriyle toplu fotoğraf çekildi.
Ardından açıklama yapan Özel, "Yarın Meclis'te yerimizi alacağız, oturuma katılacağız. Daha sonra da arkadaşlarımız seçim bölgelerindeki programlar için ayrılacaklar, haftaya salı başlayacağız" dedi.