Özgür Özel paylaştı: Yürüyüşümüz devam edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 7. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan Adalet Yürüyüşü'nün yedinci yılı dolayısıyla resmi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Özel şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde başlattığımız dünya tarihinin en uzun soluklu sivil eylemi Adalet Yürüyüşü 7 yaşında. 86 milyon yurttaşımız için adaleti sağlayana, haksızlıkları sonlandırana kadar o mücadelemiz sürecek, o yürüyüşümüz devam edecek."