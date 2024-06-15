Özgür Özel paylaştı: Yürüyüşümüz devam edecek
CHP'nin 7. Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan Adalet Yürüyüşü'nün 7. yılında paylaşım yapan CHP lideri Özgür Özel, "86 milyon yurttaşımız için adaleti sağlayana, haksızlıkları sonlandırana kadar o mücadelemiz sürecek, o yürüyüşümüz devam edecek." ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 7. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan Adalet Yürüyüşü'nün yedinci yılı dolayısıyla resmi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Özel şunları kaydetti:
"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde başlattığımız dünya tarihinin en uzun soluklu sivil eylemi Adalet Yürüyüşü 7 yaşında. 86 milyon yurttaşımız için adaleti sağlayana, haksızlıkları sonlandırana kadar o mücadelemiz sürecek, o yürüyüşümüz devam edecek."
Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde başlattığımız dünya tarihinin en uzun soluklu sivil eylemi Adalet Yürüyüşü 7 yaşında.— Özgür Özel (@eczozgurozel) June 15, 2024
86 milyon yurttaşımız için adaleti sağlayana, haksızlıkları sonlandırana kadar o mücadelemiz sürecek, o yürüyüşümüz devam edecek. pic.twitter.com/ZfS8qVS6UE