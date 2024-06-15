  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Özgür Özel paylaştı: Yürüyüşümüz devam edecek
Takip Et

Özgür Özel paylaştı: Yürüyüşümüz devam edecek

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan Adalet Yürüyüşü'nün 7. yılında paylaşım yapan CHP lideri Özgür Özel, "86 milyon yurttaşımız için adaleti sağlayana, haksızlıkları sonlandırana kadar o mücadelemiz sürecek, o yürüyüşümüz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Özgür Özel paylaştı: Yürüyüşümüz devam edecek
Takip Et

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 7. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan Adalet Yürüyüşü'nün yedinci yılı dolayısıyla resmi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Özel şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde başlattığımız dünya tarihinin en uzun soluklu sivil eylemi Adalet Yürüyüşü 7 yaşında. 86 milyon yurttaşımız için adaleti sağlayana, haksızlıkları sonlandırana kadar o mücadelemiz sürecek, o yürüyüşümüz devam edecek."

 

 

AK Partili Ala'dan Cumhur İttifakı açıklaması: Örselemeye yönelik bütün ifadeleri reddederizAK Partili Ala'dan Cumhur İttifakı açıklaması: Örselemeye yönelik bütün ifadeleri reddederizGündem
Bakan Yumaklı: 2024'ün başından bu yana 1551 yangına müdahale ettikBakan Yumaklı: 2024'ün başından bu yana 1551 yangına müdahale ettikGündem

 

 