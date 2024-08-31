Özgür Özel: Pazartesi günü suç duyurusunda bulunacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın 29 Ağustos'ta hastaneye götürülürken işkence ve kötü muameleye maruz bırakıldığını duyuran eşi Meriç Demir Kahraman ile çiftin kızı Vera'yı ziyaret etti.

"Suç duyurusunda bulunup yaşananların tüm merci, mecra ve aşamalarda takipçisi olacağız"

Özel, ziyarete ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Hepimizin yerine Silivri Cezaevi'nde haksız yere tutuklu bulunan Tayfun Kahraman'a yapılan kötü muamele hakkında bilgi almak için değerli eşi Meriç Demir Kahraman'la ve duyduklarından olumsuz etkilenmesinden endişe ettiğimiz sevgili kızı Vera’yla biraz olsun hoşça zaman geçirmek için bir aradayız. Pazartesi günü delilleri ile birlikte suç duyurusunda bulunup yaşananların tüm merci, mecra ve aşamalarda takipçisi olacağız."

Ne olmuştu?

Gazete Oksijen'in haberine göre Meriç Demir Kahraman, 29 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, MS hastalığı nedeniyle rutin nöroloji kontrolüne götürülen eşi Tayfun Kahraman'ın kelepçesinin 6 buçuk saat boyunca bileklerindeki kan akışını durduracak ve fiziki zarar verecek şekilde sıkıldığını anlatarak, "Eşim, zarar gördüğünü söylediğinde inadına kelepçesini daha da sıkarak eziyet etmelerini ve bileklerinin yara içinde kalmasına yol açtıklarından haberiniz var mı?" ifadelerini kullanmıştı.

Meriç Demir Kahraman açıklamasında şu soruları yöneltmişti:

• Yasa ve mevzuat gereği, doktor muayenesinde kolluk güçlerinin bulunması yasak olduğu halde, doktorun ve Tayfun Kahraman’ın hukuku hatırlatıp çıkmalarını istemelerine rağmen muayenehaneden çıkmamalarını talimat alarak mı yaptılar?

• Yasaları tanımayan bu kişiler, gücünü kimden alıyor? Bu şahıslar; haksız muamele ve eziyet karşısında tutanak tutulmasını isteyen eşimi tehdit etme cüretini nereden buluyorlar?

• Toplumun bütün kesimlerinden Tayfun’un masumiyetine ilişkin açıklamalar gelirken böyle bir muameleyi, kime ve ne mesaj olarak anlamalıyız?

Jandarma Genel Komutanlığı: Asılsız ve maksatlı paylaşım yapanlarla ilgili olarak adli süreç başlatılacaktır

Jandarma Genel Komutanlığı ise iddiaları yalanlamış, yapılan açıklamada, "Tüm sevk ve tedavi işlemleri yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönergelere uygun olarak yapılmıştır. Muayene ve sevk faaliyeti süresince adı geçen hükümlünün kelepçesinin sıkılması ve tehdit edilmesi gibi bir olay yaşanmadığı gibi şahısla ilgili herhangi bir darp raporu da bulunmamaktadır. Bahse konu haber ile ilgili olarak ortaya konulan gerçek dışı iddialar kamuoyunu yanıltmaya ve Jandarma Genel Komutanlığının itibarını olumsuz etkilemeye yöneliktir. Asılsız ve maksatlı paylaşım yapanlarla ilgili olarak adli süreç başlatılacaktır" denilmişti.