Özgür Özel: PM'yi biz de toplayabiliriz, 12 imza yeterli

İstinaf mahkemesinin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden tedbiren uzaklaştırılan Özgür Özel, Nefes'ten Deniz Zeyrek'in sorularını yanıtladı.

Yol haritalarının ne olduğu sorusu üzerine Özel, tüm planlarını açıklamak istemediklerini belirterek; "Biz ne yapacağımızı açıklıyoruz. Butlancılara akıl verenler hemen tedbir alıyor. ‘Grup toplayacağız’ dedik. Hemen tedbir aldırmak istediler. Salı günü çok geniş katılımlı bir grup toplantısı yapacağız” dedi.

Mahkemenin tedbir kararının her şeyi kısıtlamadığını hatırlatan Özel, şöyle devam etti:

“Butlancılara akıl verenler hukuku sonuna kadar zorluyor. Butlancılar kendilerini OHAL zamanı Cumhurbaşkanı gibi görüyorlar. Her istediklerini yapabileceklerini, istemediklerini engelleyebileceklerini sanıyorlar. Mahkemenin tedbir kararının her şeyi sınırladığı doğru değil ama onlar öyleymiş gibi davranıyorlar. PM toplantısını erteledik diyorlar. Oysa PM’yi biz de toplayabiliriz. PM’nin toplanması için 12 üyenin imzası yeterli."

"Hangi öneriyi sunsam ‘Bilmiyorum ben hukukçu değilim’ diyor"

Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmelere değinen Özel, şunları kaydetti:

“Kemal Bey’e ne desem ‘bilmiyorum’ diyor, ‘evet’ diyor, ‘tamam’ diyor. ‘Tedbir var, kurultay yapamayız’ diyor ya... ‘Yargıtay’a başvuruları geri çekelim karar kesinleşsin, hemen yapalım kurultayı’ diyorum. ‘Bilmiyorum, hukukçulara sorayım’ diyor. Hangi öneriyi sunsam ‘Bilmiyorum ben hukukçu değilim’ diyor. ‘Önerilerinizi yazın, hukukçulara sorayım’ diyor. Bu kadar tepkiye rağmen bu işi nasıl sürdürmeye çalışıyorlar anlamıyorum.”

"Sandığı mutlaka getirmeliyiz"

"38. Kurultay öncesi oluşan delege listesi geçerli mi?" sorusunu Özel, şu sözlerle yanıtladı:

“Evet, geçerli. Olağanüstü kurultay çağrısı yapabilirler ama onun da önüne geçmek isteyebilirler. Biz de ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hangi delege diyorlarsa o delegelerle... Sandığı mutlaka getirmeliyiz. Bir ucundan tutup sandığı getirmeliyiz. Bugüne kadar Türkiye’ye sandığı getirmeye çalışıyorduk ama maalesef şimdi partiye sandığı getirmeye uğraşıyoruz.”