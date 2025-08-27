Özgür Özel, polisin indirdiği İnan Güney pankartını yeniden astırdı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, miting öncesi polis tarafından indirilen İnan Güney pankartını miting sırasında yeniden astırdı.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 50. Demokrasi Mitingi bu akşam Beyoğlu Belediyesi Başkanlık binası önünde, Şişhane Meydanı’nda gerçekleştirildi.
İnan Güney'in gözaltına alınmadan hemen önce ailesiyle birlikte çektiği ve Beyoğlu Belediyesi'ne asılan fotoğraf, miting öncesi polisler tarafından indirildi.
Kolluk güçleri tarafından miting öncesi indirilen İnan Güney ve ailesinin yer aldığı pankart yeniden asıldı.
Özgür Özel "İnan Güney suçsuzdur, onurumuzdur. Ona sonuna kadar sahip çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.