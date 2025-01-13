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Özgür Özel: Rauf Denktaş'ı ölümünün 13'üncü yılında saygıyla anıyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın ölümünün 13'üncü yılı sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Haber Merkezi
ANKA
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Özgür Özel: Rauf Denktaş'ı ölümünün 13'üncü yılında saygıyla anıyorum
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13 Ocak 2012'de vefat eden Rauf Denktaş'ın 13. ölüm yıldönümünde CHP Genel Başkanı Özel, sosyal medya hesabı X üzerinden bir mesaj yayımladı.

Özel mesajında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türklerinin bağımsızlık mücadelesinin simge isimlerinden Rauf Denktaş'ı ölümünün 13'üncü yılında saygıyla anıyorum." dedi.

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