Özgür Özel: Rauf Denktaş'ı ölümünün 13'üncü yılında saygıyla anıyorum
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın ölümünün 13'üncü yılı sebebiyle bir mesaj yayımladı.
ANKA
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13 Ocak 2012'de vefat eden Rauf Denktaş'ın 13. ölüm yıldönümünde CHP Genel Başkanı Özel, sosyal medya hesabı X üzerinden bir mesaj yayımladı.
Özel mesajında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türklerinin bağımsızlık mücadelesinin simge isimlerinden Rauf Denktaş'ı ölümünün 13'üncü yılında saygıyla anıyorum." dedi.
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