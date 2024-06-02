Özgür Özel Rize'deki CHP mitinginde konuştu: Çay ittifakını görüyorum

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), çay üreticilerinin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla Rize’de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda Çay Mitingi düzenliyor.

Mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Milletin gündeminde ne varsa o bizim gündemimizde olacak. Onu konuşacağız. Onu anlatacağız. Müzakereler yapacağız. Eğer sonuç alamazsak sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir. Sizin sesinizi duyacağız, sesinizi duyuracağız.

"Normalleşme vatandaşın sorununu görmemek değildir"

Birileri siyasetteki normalleşmeden rahatsızlık duyup eski kavgalı günleri, tartışmalı günleri geri getirmek istiyor ama ben şunu söylüyorum; normalleşme muhalefetin dozunu düşürmek değildir, normalleşme vatandaşın sorununu görmemek değildir, haksızlığa susmak değildir. Aksine normalleşme hem müzakere hem mücadele etmek, sorunu görmek, en yapıcı muhalefeti yapmak, gerektiğinde de meydanları da doldurmak, eylem de yapmak, sesin en gürünü çıkarmaktır.

"Biz burada Rize ittifakını, çay ittifakını görüyoruz"

CHP olarak bugün burada bulunmamızın en önemli sebebi 31 Mart’ta hep birlikte büyük bir başarı kazandığımız Türkiye İttifakı’nın bize yüklediği sorumluluktur. O yüzden ben Türkiye İttifakı’nın verdiği görev ve sorumlulukla buraya geldim. Karşımda sadece CHP’liler yok, tüm görüşten Rizeliler buradalar. Doğu Karadenizliler buradalar. Biz burada Rize ittifakını görüyoruz. Çay ittifakını görüyoruz.

Filistin’i tanıyan ülkeleri tek tek arıyoruz, teşekkür yazıları yolluyoruz. Şu ana kadar 50’ye yakın ülke tanıdı. Bütün dünyanın Filistin’i tanımasını bekliyoruz. Zulüm dursun diyoruz. İsrail’in yaptığı katliamları, soykırımı bir kez de Rize’den lanetliyoruz.”