Özgür Özel rotayı sahaya çevirdi

Özgür Özel, "mutlak butlan" kararının ardından sahaye indi. Özel, önümüzdeki günlerde geniş katılımlı mitingler yerine il ve ilçelerde esnaf ziyaretleri, pazar yeri ziyaretleri gibi yurttaşlarla birebir temas kurabileceği etkinliklere ağırlık verecek.

Özgür Özel, dün Ankara Ulus'ta bugün Denizli'de olduğu gibi farklı il ve ilçelerde yurttaşlarla doğrudan temas kuracağı programlar yapacak.

Bu çerçevede, esnaf ziyaretleri, pazar yeri ve kahvehane ziyaretlerine ağırlık verecek olan Özel, gençlerle ve yurttaşlarla halk buluşmaları da yapacak.

Özel yarın'da Burdur'un Yeşilova, Çavdır, Çeltikçi ve Bucak ilçeleri ile Merkez ilçede farklı vesilelerle yurttaşlarla bir araya gelecek.