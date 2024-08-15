Özgür Özel sağlık durumu son dakika! Özgür Özel ayağı neden kırıldı? CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçirdiği talihsiz kaza sonucu ayağını kırdı. CHP liderinin başına gelen olayı CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır duyurdu. Başarır konuya ilişkin yaptığı açıklamada Özel’in ayağının kırıldığını ve gözetim altında olduğunu belirtti.

ÖZGÜR ÖZEL SAĞLIK DURUMU SON DAKİKA

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başarır, "Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel bugün burada olmayı çok istiyordu ama ayağında basit bir kırık oluştu. Yarından sonra büyük ihtimalle doktorların gözetiminde ortopedik bir yardımla yürüyebilecek" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL AYAĞI NEDEN KIRILDI?

CHP lideri Özel’in ayağındaki kırığın neden oluştuğu bilinmiyor. Fakat Başarır’ın açıklamasına göre Özel’in durumu ciddi değil ve kısa sürede yürüyebilecek.