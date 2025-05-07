Özgür Özel: Saldırganın sokak röportajında anlattığı gibi "derin güçlerin kontrolünde" olduğu aşikar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TÜSİAD yöneticileri ile görüşmek üzere İstanbul'daki TÜSİAD binasını ziyaret etti. Özel, TÜSİAD ziyareti sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Salı günü Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun, Hrant Dink suikastının azmettiricisi Yasin Hayal’le aynı koğuşta kaldığını kendisinin dile getirdiği sokak röportajı, Özel’e soruldu.

"Diyorlar ki: 'Evladına acımamış, sana mı acıyacak?'"

Özel şu yanıtı verdi:

“Şimdi zaten o gün o saldırının gerçekleştiği yer, şekil ve o saldırıya muhatap olmuş kişi olarak, o kişinin tesadüfen oraya gelmiş herhangi bir kişi olması ihtimali herhalde Taksim Meydanı'na Kutup Yıldızı'nın düşme ihtimaliyle aynıdır.

Elbette özel seçilmiş biri. Bir kere, katil. Yani öldürmekle tehdit ediyorlar, ayağını denk almazsan. Evladına kıymış bir katil. Yani diyorlar ki: 'Evladına acımamış, sana mı acıyacak?' İki evladına kıymış bir katil. Yani 'İki kere düşün Özgür Özel' diyorlar. 'Cumhuriyet Halk Partisi, iki kere düşün' diyorlar.

Böyle birisinin varıp da herhangi birisi olmayacağı, kendisinin de sokak röportajlarında öyle anlattığı derin güçlerin kontrolünde ve yönlendirmesinde olacağı gün gibi aşikar zaten.

İstanbul'a, ben kendim açıkladım, İstanbul Büyükşehir'e gelmiş, polis çağırılmış ve ifadesi alınmış. İşte oradaki risk değerlendirmesinin ne kadar doğru yapıldığını milletimizin takdirine sunmak lazım.

"Sabırla bekliyorum"

Emniyet Müdürlüğü'nün açıklaması bizim ifadelerimizi, iddialarımızı teyit eder nitelikte. Hakkında işlem yapılmamış olması da ülkeyi yönetenlerin, bu riski ne kadar doğru analiz ettiklerini gösterir nitelikte.

Dediğim gibi, benim kimseyi suçlamak gibi bir niyetim yok ama birilerinin işledikleri suçun hesabını vermesi lazım. Onu ortaya çıkaracak olan bugün elinde polisi, jandarması, emniyet istihbaratı, milli istihbaratı olan bu hükümettir. Bu hükümetin, iktidarın sırtına yük olmaması için etkili bir araştırmanın sonucunun kamuoyuyla paylaşılması, tüm yönleriyle bu bağlantıların nereye ulaşıyorsa ortaya çıkarılması lazım. Bu yapılmazsa bu yük iktidarın sırtına kalır. Yapılırsa doğru bir iş yapılmış olur. Ben o yüzden sabırla bekliyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın saldırının ardından AK Parti MKYK'sınde "Özel gereken dersi almıştır umarım" dediği iddiası hakkında Özel, şunları dile getirdi:

“Ben iddialara yanıt verecek değilim. Öyle sokaktaki serseriden ders alacak olsak, hiç bu yollara çıkmazdık. O sokaktaki serseri üzerimize yollanmış, caniden ders alacağız falan... Böyle bir durum yok. Ben bunun siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olduğunu ifade ettim. Demokratik siyasetin yanında duranlarla, otokrasinin yanında duranların ayrışacağı bir sürecin içindeyiz. Kulağımla duymadığım, yapılmamış hiçbir açıklamaya kıymet vermem. Ama ismimizi kullanmadan bir şeyler söyleyip kendi partisinde tweet atanlara, tweet sildirenleri de ibretle takip ediyoruz.”

AYM'nin sokak hayvanları düzenlemesi kararı

Özel, Anayasa Mahkemesi'nin kamuoyunda "katliam yasası" olarak bilinen sokak hayvanları ile ilgili düzenlemeyi iptal etmemesine ilişkin de şöyle konuştu:

“O yasa Cumhuriyet Halk Partili belediyelere zımnen cinayet işle diyor. Biz bu cinayeti işlemeyeceğiz. O yasanın mahzurlu gördüğümüz yerleri götürdük mahkemeye. Mahkemenin buradaki kararını maalesef üzüntüyle karşılıyorum. Mahkeme iptal edip çok belirli bir süre, birkaç aylık bir süre verip, yasama organının bu konudaki sıkıntıları gidermesini talep etseydi çok doğru bir iş yapmış olacaktı. Doğayı koruyan, hayvanı koruyan, insanı koruyan, sevgiyi koruyan bir iş yapmış olacaktı. Bu fırsatı kaçırdı. Biz bu konuda, yasayı yaşamı savunan bir yerden yorumlamaya devam edeceğiz.”