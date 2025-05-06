Özgür Özel saldırısı sonrası çarpıcı veri: Tahliye olanların yüzde 45’i tekrar suça karışıyor

CHP Lideri Özgür Özel'e yumruklu saldırı düzenleyen Selçuk Tengioğlu'nun, iki çocuğunu öldüren bir katil olduğunun anlaşılması, ceza infaz sistemine dair önemli tartışmaları yeniden alevlendirdi. Cezaevinden tahliye olanların yüzde 45'inin tekrar suç işlediği gerçeği, rehabilitasyon süreçlerinde yeni ve etkili bir yaklaşımın gerekliliğini gözler önüne serdi.

Bakanlık verileri suç oranını ortaya koydu

Sabah’ın haberine göre, Selçuk Tengioğlu'nun yanı sıra infial yaratan bir çok suçun cezaevinden çıkanlar tarafından işlenmesi kamuoyunda rahatsızlık yaratıyor. Ancak Adalet Bakanlığı verileri bir kez suç işleyenlerin önemli bölümünü tekrar suç işlediğini ortaya koyuyor.

1 milyona yakın kişi infaz sistemi içinde

Halen ceza evlerinde 410 bin civarında tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Denetimli serbestlik kapsamında olan kişi sayısı 600 bin. Bu da 1 milyona yakın kişinin infaz sistemi içinde olduğu anlamına geliyor.

Etkili bir yaklaşımın gerekliliği konuşuluyor

Bu rakamın aşağı çekilmesi için infaz rejiminin tüm sistemlerinin ele alınması gerekiyor. Bunun da sadece Adalet Bakanlığı değil, devletin tüm kurumları ve toplumla birlikte yapılması gerektiğinin altı çiziliyor.

8,3 milyon denetimli serbestlik

Adalet Bakanlığı verilerine göre 149 denetimli serbestlik müdürlüğünde 6 bin personel 448 bin hükümlünün takibini gerçekleştiriyor. Son 20 yılda 8 milyon 300 bin denetimli serbestlik kararının infazı yerine getirildi. 3 milyon 500 bin iyileştirme faaliyeti gerçekleştirilirken bunların 1 milyon 450 bini bağımlılara yönelik oldu.

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62 bin hükümlüye nakdi yardım yapılıyor

1 milyon 424 bin hükümlüye kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma imkanı getirildi. 62 bin hükümlüye nakdi yardım yapıldı. 69 bin hükümlünün denetimli serbestlik üzerinden elektronik izlemeyle takibi yapıldı.