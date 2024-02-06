Özgür Özel: Saldırıyı lanetliyorum
CHP lideri Özgür Özel, "Çağlayan Adliyesi önünde polis kontrol noktasına DHKP/C'li teröristlerce yapılan saldırıyı lanetliyor, yaşamını yitiren yurttaşımıza Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çağlayan'da İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına düzenlenen saldırı hakkında açıklama yaptı.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çağlayan Adliyesi önünde polis kontrol noktasına DHKP/C'li teröristlerce yapılan saldırıyı lanetliyor, yaşamını yitiren yurttaşımıza Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da, "İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına, terör örgütü DHKP/C tarafından gerçekleşen hain terör saldırısı girişimini lanetliyorum. Yaralanan kahraman Türk Polislerimize ve sivil vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.