Özgür Özel: Saraya alet olup bu partiye zarar vermek isteyeni kardeşim olsa affetmem

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özgür Çelik ve parti yöneticileriyle birlikte CHP'nin 102. kuruluş yıl dönümü kapsamında İstanbul Taksim'deki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakma törenine katıldı.

Burada konuşan Özel, "Saraya alet olup bu partiye zarar vermek isteyeni, bir karından doğduğum kardeşim olsa affetmem. Affetmeyeceğim" dedi.

"İl Başkanım Özgür Çelik ile birlikte geldim"

Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu meydanda olan herkese sesleniyorum; hiçbir basın kuruluşunun temsilcisine tepki göstermeyin. Hepsi mesleklerini yapan kardeşlerimiz.

Bugün 9 Eylül, CHP'nin kuruluş yıl dönümü. Bugün CHP'lilerin doğum günü. Bugün sabahın ilk saatlerinde Ankara'da kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret ederek, ardından İsmet Paşa'yı ziyaret ederek, daha sonra Ankara'da kalan arkadaşlarımız devlet mezarlıklarındaki önceki genel başkanlarımızı ziyaret ederken, ben buraya geldim.

Ve İstanbul İl Başkanım Özgür Çelik ile birlikte geldim. Özgür Çelik ile birlikte rahmetli genel başkanlarımız Altan Öymen ve Erdal İnönü'yü mezarları başında andık, saygımızı sunduk ve buraya geldik.

"CHP'yi bölebilirler mi?"

Araç, şu köşeyi dönerken Taksim Meydanı'nı ve sizleri gördüğümdeki duygumu şöyle ifade etmek isterim... Araç buraya döndü, tüm Türkiye dün AK Parti'nin yönlendirdiği talimatlı yargıyla Türkiye'nin kurucu partisine, onun İstanbul İl Başkanlığı'na karşı yapılan bir darbeyi ve bunu 5 bin polisle birlikte gerçekleştirenleri gördü.

Eğer yetkinizi AK Parti yargısından alırsanız 5 bin polise ihtiyacınız var. Ama eğer yetkiyi milletten alıyorsanız işte Taksim'e gelirsiniz, sizi 5 bin tane partili karşılar.

Araç köşeyi dönüp de bu meydanı hınca hınç sizlerle dolu gördüğümde Özgür Başkan'a meydanı işaret ettim ve 'Bu partide en önemli görevi genel başkan yapmıyor. En önemli görevi dünkü durumu görüp bugün 50 kişiyle konulacak bu çelenk törenini, bunu vazife bilip günün ortasında, güneşin altında gelip de duran şu partili yapıyor en önemli görevi' dedim.

CHP'yi bölebilirler mi? Cumhuriyet Halk Partisi birdir, bütündür, tek teminatı üyeleridir, sandıktır. Türkiye'yi sandıksız yönetmeye niyet edenler, Türkiye'de tek adamı yollayıp Gazi'nin kurduğu cumhuriyette, İsmet Paşa'nın kaybettiği seçimle Türkiye'ye armağan ettiği çok partili rejimi, iktidarların seçimle gelip seçimle gitmesini, seçim kaybedeceğini anlayınca hazmedemeyenler şimdiden CHP'nin İstanbul İl Kongresi, İstanbul İl Başkanlığı üzerinden sandığı kaldırmaya, yerine atanmışlar getirmeye çalışıyorlar. Teslim olmayacağız. Neyine güveniyorsun? Sadece ve sadece size güveniyorum.

Bu ülke Kurtuluş Savaşı'nı başlatmaya giderken bir tek adamın talimatıyla hakkında ölüm fermanı, idam cezası verilmiş, ölüm fermanı boynunda Kurtuluş Savaşı'na çıkmış biri tarafından kuruldu. Tüm genel başkanları suikast girişimlerine, linç girişimlerine uğradılar. Gün oldu, parti kapandı. Genel başkanlar, yöneticiler cezaevlerindeydi. Cezaevindeyken bile kalkıp 9 Eylül günü takım elbise giyip cezaevinde Atatürk maskına gidip de çiçek koymuş bir gelenek asla ve asla parçalanamaz, ele geçirilemez, teslim olmaz, olmayacak.

"Ekrem Başkan'ı ve arkadaşlarımızı selamlıyoruz"

Ben partimi elbette her bir üyeme ancak içinde bulunduğumuz durumu gördüğümüzde bu durumu Türkiye'nin sandığı, yani 'beni yönetecek kişiyi ben seçmeliyim' diyen, 'ben kime dersem o seçsin, eğer beğenmezsem gönderirim, ben milletim, milli iradeyim' diyen herkese sesleniyorum... Ben partimi elbette üyelerime ama siz vicdanlı demokratlara, bu sandığın kıymetini bilenlere, 'Ben kimi seçersem o yönetir' diyen vicdanlı insanların, ahlaklı insanların engin yüreklerine emanet ediyorum.

Bugün Silivri'de kalkan, partinin kuruluş günü için giyinen, bulundukları hücrelerde bizimle birlikte İstiklal Marşı söyleyen İstanbul İl Başkanımızın bugünkü çağrısına 'Kendim Silivri zindanındayım ama yüreğim, gönlüm, ruhum Taksim'de sizlerledir' diyen Ekrem Başkan'ı ve arkadaşlarımızı selamlıyoruz.

Buradan darbe dönemleri dışında partinin saldırı altında olduğu en zorlu günlerde 81 ilde, 973 ilçede mücadele eden, sabahleyin kalkıp 'Birazdan gelirler' diye çayı demleyen ablamdan, abimden, gün boyunca baba ocağına odun çekenlere, çorbasını kaynatanlara, bacasını tüttürenlere, Atatürk'ün emanetine evladı gibi sahip çıkan Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne selam olsun.

O baba evinin kapısı ardına kadar açıktır. Baba evinin, devletin, milletin evladı polislere kanunsuz emir verip onları baba evine ite kaka, kavga dövüş, gaz sıkarak yollayanlara inat biz, partimizin baba evinin kapısını herkese açık tutuyoruz. Bize dayanışma gösteren, sahip çıkan muhalefetten diğer siyasi partilere saygılarımızı sunuyoruz.

Ve bu acımasız, haksız, hukuksuz saldırıyla tapusu dahi genel merkeze kayıtlı binadan halen daha polisleri çıkarmayanlara, halen daha kardeşlik hukukunun üstünde bir hukuk tanımayan bu partide kardeşi kardeşin karşısındaymış gibi göstermek için algı operasyonu yapmaya çalışanlara şunu söylüyorum: Kardeşler son seçimde yarıştılar. Yarısı kazandı, yarısı o gün kazanmadı. Ama demokrasi fikrinin insanları, CHP'nin üyeleri o günden beri birlikteler.

İstanbul'da Özgür Başkan'a oy veren delege kadar vermeyenler de bu süreçte partiye sahip çıkıyorlar. Biriz ve beraberiz.

Hayatım boyunca şahsıma yapılan pek çok kusuru, haksızlığı affettim. Kolay barıştım, kolay barışırım. Ancak, bu partinin her kademesinde görev yapmış kim olursa olsun, bu kardeşlik hukukuna, bu birlikteliğimize, bu tek vücutluluğumuza, 47 yıl sonra birinci parti oluşumuza, arkadaşlarımızı zindanlarda tutanlara karşı tek yumruk oluşumuza, her çarşamba bir ilçede, her hafta sonu bir şehirde, o şehrin, o ilçenin tarihinin en kalabalık eylemlerini yapışımıza gölge düşürmeye çalışan, saraya alet olup bu partiye zarar vermek isteyen bir karından doğduğum kardeşim olsa affetmem. Affetmeyeceğim.

"Asla teslim olmayacağız"

'Partiliyim' diyen herkesi, partinin seçilmişlerine, seçme iradesine saygı duymaya, sahip çıkmaya; görev bekleyen herkesi, içinde bulunduğumuz süreçte özgürce aday olmaya, yarışmaya ve bir güç alacaksan bu örgütten, bu partiden bu yolun geçtiğini hatırlamaya, öğrenmeye, bundan sapmamaya davet ediyorum. Bunun aksi yapılan her davranış, her adım, her söz nazarı itibarımda temsil ettiğim makam itibarıyla partime, kurucusu olduğumuz cumhuriyete ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına hakarettir, ihanettir.

Türkiye'nin ilk siyasi partisi olmasından dolayı aslında tüm siyasi partilerin, tüm geleneklerin de temsil edilmesini sağlayan öncü partimizin yaş günü, sadece Cumhuriyet Halk Partililerin değil, Türkiye demokrasisinin, demokrasi fikrine inanan herkesin doğum günüdür. Tüm demokratlar adına hoş geldiniz diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Biz haklıyız, biz kazanacağız. Asla teslim olmayacağız. Demokrasi kazanacak, Türkiye kazanacak."