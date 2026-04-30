Özgür Özel seçim tarihini işaret etti: "En geç Ekim 2027” dedi, kampanya 4 Mayıs’ta başlıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimlerin Ekim 2027'den daha geç bir tarihte yapılmayacağını söyledi.

Sözcü'ye konuşan Özel, "Seçimlerin 2027 Ekim'den geçe kalmayacağını, zaten bütün Ankara'daki emareler de daha çok bunun üzerine yoğunlaşıyor. Biz her an bir baskın seçim, bir erken seçim olabilecek, erken seçimi icap ettirebilecek siyasi gelişmeler olabilecekmiş gibi her an hazır olmamız lazım. O yüzden kampanyayı biz başlatıyoruz" dedi.

"Seçim kampanyasını başlatıyoruz"

Özel, seçim tarihinin giderek yaklaştığını vurgulayarak 4 Mayıs Pazartesi günüyle beraber parti olarak sahada daha aktif olacaklarını söyledi. Özel, "4 Mayıs’tan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi aslında fiilen seçim kampanyasını başlatıyor" dedi.

"Kapıları çalmaya başlayacaklar"

Sandık görevlilerini belirlediklerini duyuran Özel, partililerin ev ziyaretlerine başlayacaklarını söyledi ve sahada sürdürecekleri seçim kampanyasına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Eskiden sandık görevlileri seçimlere iki üç ay kala belirlenirdi. Biz şimdiden belirledik. Onlara da görev verdik. 4 Mayıs günü 106 bini sahaya çıkıyor.

Kapıları çalmaya başlayacaklar. Kendi sandık çevrelerindeki 200’e yakın haneye denk geliyor. Kendilerini tanıtacaklar, ilk ziyaretleri yapacaklar. İlk ziyaret mayısta ikincisi haziran ayında.

Eylül ekim ayında üçüncü ve dördüncü ziyaret. Hemen her ay sandık görevlisinin gidip kendi sorumlu olduğu alanda kapıyı çalıp, önce kendini tanıtacağı sonra partinin hem programını hem vaatlerini birebir anlatacağı, seçimden önce bizim hangi sandık görevlimizin aktif olacağı işe başlıyoruz.

"Vites yükseltiyoruz"

Hep birlikte hem belediye başkanlarımız çalışacak hem milletvekillerimiz hem PM üyelerimiz… Hep birlikte sahada olacaklar. Geri çekilmek, saldırıların karşısında geri adım atmak yerine aksine vites yükseltiyoruz. 1 yıldır genel başkanın yürüttüğü yoğun kampanyayı şimdi önce 106 bin, sayıları birkaç ay için 186 bine çıkacak olan sandık görevlilerimiz 81 ilde ve tüm seçilmişlerimizle vites yükseltip kampanyanın 2. evresine geçiyoruz. 1 sene sonra da 3'üncü evre tam kampanya dönemine gireceğiz."