Özgür Özel seçim vaatlerini sıraladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulunun çalışma şekliyle ilgili bilgi veren Özel, “Adeta iktidara yürüyen bir yönetim ordusu olarak faaliyet gösterecekler. PM ve MYK’nin ve Meclis Grubumuzun yanında CAO Yürütme Kurulu ile eşgüdüm içinde, vatandaşlara sorunları anlatmak yerine, çözüm önerilerini söyleyecekler. 2018 yılından bugüne kronikleşmiş olan ekonomik kriz olacaktır Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu’nun gündemi... Attığımız her adımın tek bir amacı var, milletin bize gösterdiği güvene layık olmak. Türkiye’yi AKP’den çok daha iyi yöneteceğimizi biliyoruz.” dedi.

Özel devamında kurulda üretilecek vaatlerinden bazılarını sıraladı.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye’de fikren ve zikren iktidar ile muhalefet yer değiştirmiştir. Psikolojik olarak değişen iktidarın fiilen değişmesi de sandık geldiğinde olacaktır."

"CHP iktidarından hırsızlar, kendi iktidarının devamı için bu ülkenin yarınlarını çalanlar, artık sandık ve demokrasi ile ilgili meselesi olanlar korksunlar. Hukuk dışı, Anayasa’ya aykırı emirlerine uyup, cüppelerini darbeci tankı gibi kullanan, bu ülkenin bir sonraki Cumhurbaşkanını hapse atanlar korksunlar… Bu iktidara oy verenler, geçmişte vermiş olanlar iktidarımızdan sadece umut duysunlar. Çünkü biz CHP olarak rövanş almaya gelmiyoruz."

"Bu toplantıda, bir eksiktik. Eksik olan, üç kez üst üste İstanbul’u kazanan Ekrem İmamoğlu’na oy veren 15,5 milyon insanın, dünya tarihinin en büyük imza kampanyasına imza atan 25 milyon insanların adayı yoktu bugün burada.”

Seçim vaatlerini sıraladı

Konuşmasında partisinin vaatlerini sıralayan Özel, asgari ücretin temel ücret olmayacağı, asgari ücretin artırılacağı ve en düşük emekli maaşının da asgari ücret kadar olacağını belirtti.

Özel bugün görüşmeleri süren asgari ücret için de önerilerinin 39 bin TL olduğunu yineledi.

Özel'in sıraladığı diğer hedefler şöyle oldu: