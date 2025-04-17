Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ediyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 23 Mart'tan bu yana tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ile görüşmek üzere Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gitti. Özel, saat 09:00 sıralarında cezaevine giriş yaptı.

İmamoğlu 23 Mart'ta tutuklandı

İBB'ye yönelik yürütülen "terör" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta tutuklandı.

İmamoğlu, İBB'ye yönelik olarak "yolsuzluk" suçlamasından yürütülen soruşturma kapsamında, “ihaleye fesat, kişisel verileri kaydetme, rüşvet ve örgüt kurma” iddialarıyla tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne sevk edildi. Tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

İlk görüşme 25 Mart'taydı

Özel, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk olarak 25 Mart'ta Marmara Cezaevi'nde İmamoğlu ile görüşmüştü.

Cezaevindeki ilk ziyaretin ardından açıklama yapan Özel, "19 Mart sivil darbe girişimi, yine milletin iradesiyle darbecilerin karşısına sokaklara milletin dökülmesiyle engellenmiştir" demişti.

İkinci görüşme 30 Mart'taydı

Özel'in İmamoğlu'na ikinci ziyareti 30 Mart'ta gerçekleştirildi.

Özel, buradaki görüşmenin ardından yaptığı açıklamada ülke genelindeki protestolarda gözaltına alınan gençleri hatırlatarak "Gencecik çocuğumuzu aç, susuz bırakanı, darp edeni hepsini bulurum. Bunun hesabını ben soracağım" demişti.

Üçüncü görüşme 10 Nisan'daydı

CHP Genel Başkanı, 9 Nisan akşamı ev hapsi kararı sonrası İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ı ziyaret etti. Özel ertesi sabah da İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından kameraların karşısına geçen Özel, görüşmede aralarında Yozgat’taki çiftçilere kesilen cezaların ödenmesi konusunda bir anlaşmazlık yaşandığını tebessümle belirtti.

Özel, “Yozgat’taki traktörlere kesilen cezaları üstlenmek üzereyken, Ekrem Bey bunu benim yaptığımı öğrenince ‘Olmaz, kardeş payı yapalım’ dedi. Traktör cezalarının yarısını Ekrem Başkan, diğer yarısını ben üstleneceğim” ifadelerini kullandı.