  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Özgür Özel Sivaslılara seslendi: AK Toroslar Çetesi'ni dinlemek isteyenleri akşam mitinge bekliyoruz
Takip Et

Özgür Özel Sivaslılara seslendi: AK Toroslar Çetesi'ni dinlemek isteyenleri akşam mitinge bekliyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Divriği İlçe Başkanlığı ziyaretinde Sivaslılara seslenerek akşam yapılacak mitinge davet etti. Özel, “Bugün burada uzun konuşmayacağım çünkü konuşursam akşam gelmezsiniz. AK Toroslar Çetesi’ni dinlemek isteyenler, İmamoğlu’na büyük bir selam yollamak isteyenler akşam saat 18.00’de Sivas’ta buluşalım” dedi.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Özgür Özel Sivaslılara seslendi: AK Toroslar Çetesi'ni dinlemek isteyenleri akşam mitinge bekliyoruz
Takip Et

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu akşam Sivas'ta gerçekleştireceği miting öncesi partisinin  Divriği İlçe Başkanlığı önünde kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti.

Akşam miting olacağı için çok konuşmayacağını esprili bir dille anlatan Özel, "Konuşacak çok konu var ama şu an konuşmayacağım. Neden? Çünkü konuşursam akşam mitinge gelmezsiniz" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel Sivaslılara seslendi: AK Toroslar Çetesi'ni dinlemek isteyenleri akşam mitinge bekliyoruz - Resim : 1

Özel, Sivaslıları mitinge şu ifadelerle davet etti:

"Ak toros çetesini dinlemek isteyenler, diploma hırsızlığını dinlemek isteyenler, diplomasıza cevabını vermek isteyenler, Sivas'ın sorunlarını çözümlerini dinlemek isteyenler ve Ekrem İmamoğlu'na bir büyük selam yollamak isteyenleri bugün akşam saat 18.00'de Sivas'a bekliyoruz. Kongre binasının önündeki meydanda hep birlikte olacağız. Buradan tüm Türkiye'ye hatta tüm dünyadaki Sivaslılara bir selam yollayacağız"

CHP'nin  "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingini akşam saat 18:00'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek.

İmamoğlu'ndan çağrı: Bu seslenişimin ciddiyetle not edilmesini diliyorumİmamoğlu'ndan çağrı: Bu seslenişimin ciddiyetle not edilmesini diliyorumGündem
İller Bankası Genel Müdürü Türk'ten Özlem Çerçioğlu açıklamasıİller Bankası Genel Müdürü Türk'ten Özlem Çerçioğlu açıklamasıGündem
Gündem
Zengezur Koridoru'nun Türkiye kısmında temel atıldı: Proje hakkında neler biliniyor?
Zengezur Koridoru hakkında neler biliniyor?
AFAD duyurdu: Bingöl’de deprem oldu
AFAD duyurdu: Bingöl’de deprem oldu
Ünlü rapçi Çakal konser sonrası silahlı saldırıya uğradı: Ameliyata alındı
Ünlü rapçi Çakal konser sonrası silahlı saldırıya uğradı: Ameliyata alındı
Rusya'da yakalanıp Türkiye'ye iade edilen Uğur Demiröz adliye sevk edildi
Rusya'da yakalanıp Türkiye'ye iade edilen Uğur Demiröz adliye sevk edildi
TBMM’de temizlik başladı: Tadilat nedeniyle açıklamalar dışarıda yapılıyor
TBMM’de temizlik başladı: Tadilat nedeniyle açıklamalar dışarıda yapılıyor
Yerin kilometrelerce altındaki deprem fay hatları nasıl inceleniyor?
Yerin kilometrelerce altındaki deprem fay hatları nasıl inceleniyor?