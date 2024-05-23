Özgür Özel: Sokak hayvanları çocuklar için güvenlik sorunudur

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya geldi.

CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşme sonrası basın toplantısı düzenlendi.

CHP lideri, sahipsiz hayvanlara ilişkin yasal düzenleme çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Özel, şunları kaydetti:

"Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin katılımıyla bir Meclis araştırma komisyonu kuruldu ve bu komisyon hayvan haklarının korunmasına yönelik olarak raporunu verdi. Bu raporda bu soruna da etraflıca yer verildi. Uyutma meselesi, hasta ve tedavi edilemez hayvanlar ile kontrolü mümkün olmayan birtakım hayvanlarla sınırlı ve sokak hayvanlarının çoğalmasını engellemeyle ilgili uyutma tedbiri burada kesinlikle yok. Ama burada soruna müdahale var. Diyor ki rapor, bir hayvan hakları fonu kurulmalıdır. Geliri belediyelerin aldığı emlak, çevre, temizlik vergilerinden aktarılacak paylar, at yarışından, Milli Piyango gibi şans oyunlarından, idari cezalardan aktarılacak paylar ve bağışlardan oluşmalıdır. Bu fon barınakların yapılması, kısırlaştırmaların yapılmasıyla ilgili harcamaları bu fondan karşılanabilir ve yeterli kaynak sağlanır. Bunu tüm siyasi partiler böyle söyledi ve Meclis karara bağladı. Şimdi bugün 'tasarruf tedbirleri' söz konusu olunca, 'Efendim parayı seçim ekonomisine harcadık, bu köpekleri uyutalım' derseniz tutar bir yanı yok. O yüzden bu fon kurulmalıdır. Başta kısırlaştırma olmak üzere barınaklar için bu paralar olmalıdır... Okula giden çocuklar, sabah ibadete giden yaşlılar, toplu taşımaya erken saatte ulaşmaya çalışan yoksullar açısından bir güvenlik sorunudur. Bu sorun görülmezse çözüm olmaz. Diğer yandan da bu hayvanların yaşam hakkı vardır, hayvan hakları vardır, hayvanseverlerin hassasiyeti vardır. O yüzden böyle bir fona çok ciddi bağışların katkıların yapılabileceği, bu konuda hiçbir sıkıntının olmayacağı aşikardır. Ama Tasarruf Tedbirleri konusunda, binlerce, yüz binlerce candan tasarruf edemezsiniz. Burada istikrarlı, dengeli, bilimsel işler yapmak gerekiyor."