Özgür Özel Soma'da: 'Madencilere verilen sözler tutulmadı'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Soma'da halka seslendi. Özel, Soma faciasının ardından madencilere verilen sözlerin tutulmadığını aktardı.

CHP lideri Özel, Manisa Soma'da halk buluşmasında açıklamalarda bulundu.

Özel’in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

“Madencilere verilen sözler kısmen tutuldu”

Madenci kardeşim diyor ki biz iki asgari ücret alıyorsak bugün senin sayende alıyoruz. Allah senden razı olsun. Diyor ki iki gün hafta tatili olduysa senin sayende Allah razı olsun diyor. Ben de diyorum ki Soma faciasından sonra hep birlikte geldik, kaymakamlığın önünde oturduk. Kalkmadık taa Ankara’dan heyetler gelene kadar. Sözleri aldık, o sözler tutulana kadar Meclis’i kapattırmadık. Madencilere verilen sözler kısmen tutuldu. Ancak madenlerin güvenli olması, madenlerin güvenli olmadan açılmamasına yönelik sözlerin çok azı tutuldu ama o günden bugüne Türkiye’nin dört bir yanında, Ermenek’ten başlayarak en son İliç’e kadar yine madenciler emeklerinin karşılığını almak yerine hayatlarını veriyorlarsa eğer bu ülkede madencilerin ve emekçilerin daha verecek çok mücadelesi, yürüyecek çok yolu ve hep beraber elde edecek çok kazanımları olduğunu gösterir.

“Halkçı belediyeciliği getireceğiz”

Seçim akşamı kimseyi susturmayacağım. Soma’ya halkçı belediyeciliği getireceğiz. Bu seçim akşamı bütün Türkiye Soma ve Manisa’yı konuşacak. Ben Özgür Özel olarak, Sercan Okur’a kefilim. Yanındayım, arkasındayım. Siz de yanında olun. Ona bu seçimi siz kazandıracaksınız.

“Ona sözümüzü duyuracağımız gün 31 Mart”

Dünyanın en pahalı uçağına para buluyor. En pahalı makam arabasına para buluyor. Dünyanın en pahalı sarayına para buluyor. Uçan saraya para buluyor ama emekliye para yok. Eğer emekliye para yoksa Erdoğan'a da oy yok. O emeklinin sesini duymaz, onun duyduğu ses zenginlerin sesi. Ancak ona sözümüzü duyuracağımız gün 31 Mart"