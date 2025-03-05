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Özgür Özel, Stefan Löfven ve Giacomo Filibeck ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Sosyalist Partisi Başkanı Stefan Löfven ve Genel Sekreter Giacomo Filibeck ile bir araya geldi.

Haber Merkezi
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Özgür Özel, Stefan Löfven ve Giacomo Filibeck ile görüştü
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Avrupa Parlamentosu (AP) Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) İlerici İttifaki Grubu’nun grup konuşmasında konuşmak üzere, Belçika’nın Brüksel kentine giden Özel, konuşmasının ardından bir dizi temasta bulundu. Temaslarında Özel’e; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Dışişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve eski Genel Sekreter Yardımcısı Şule Erten Bucak eşlik etti.

Özel Brüksel temaslrının ilk gününde son olarak Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Başkanı Stefan Löfven ve PES Genel Sekreteri Giacomo Filibeck ile görüştü.  

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