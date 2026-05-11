Özgür Özel, Süleyman Soylu'ya 10 bin lira manevi tazminat ödeyecek

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu'nun kendisine iftira ve hakaret ettiği gerekçesiyle, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e açtığı davada karar çıktı. Buna göre Özel, Soylu'ya 10 bin lira manevi tazminat ödeyecek.

Ankara 47. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, taraf avukatları katıldı.

Soylu'nun avukatı beyanında, Özel'in, müvekkilinin kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu iddia ederek davanın kabulünü istedi. Özel'in avukatı da müvekkilinin beyanlarının siyasi eleştiri ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek davanın reddini talep etti.

Beyanların ardından kararı açıklayan mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek, Özgür Özel'in Soylu'ya 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.