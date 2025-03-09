Özgür Özel: "Suriye'deki Aleviler için İbrahim Kalın'ı aradım"

Suriye'nin HTŞ liderliğindeki geçici yönetimi, perşembe günü başlayan çatışmaların ardından Alevilerin merkezi olarak görülen Akdeniz kıyılarındaki Lazkiye ve Tartus'a büyük bir operasyon başlatmıştı.

Fransız haber ajansı AFP, Suriye’de yeni hükümetin güvenlik güçlerinin 6 Mart’tan bu yana 745 Alevi sivili öldürdüğünü duyurdu. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise 745’i sivil bin 18 kişinin ölümünü doğruladı.

"Alevilerin korunması için her şeyi yapmamız gerektiğini söyledim"

Cumhuriyet Gazetesi'nden Sarp Sağkal'a konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye'de Alevilerin yaşadığı bölgelere yönelik saldırlar için bir heyet görevlendirildiğini ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı aradığını şu sözlerle duyurdu.

"Grup başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır ve genel başkan yardımcımız Burhanettin Bulut başkanlığında 10 kişilik heyetimiz Hatay’a gidecek. Suriye sınırının sıfır noktasında konuyla ilgili bir basın açıklaması yapacaklar. Tüm ilçeleri ziyaret ederek akrabalarıyla ilgili kaygı duyan vatandaşlarla görüşecek ve kapsamlı bir rapor hazırlayacaklar. Ayrıca MİT Başkanı İbrahim Kalın’ı aradım ve bilgi istedim. Hassasiyetimizi ve rahatsızlığımızı ilettim.

Orada bir Alevi katliamı varmış gibi bir durumun Suriye’ye de Türkiye’ye de çok zarar vereceğini konuştuk. Ben durumdan duyduğumuz rahatsızlığı ve Alevilerin korunması için her şeyi yapmamız gerektiğini söyledim. O da sivillere hassasiyet gösterilmesi konusunda uyarı yaptıklarını anlattı. MİT müsteşarı ile görüşmemizin tek gündemi buydu."