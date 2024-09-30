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Özgür Özel tarih vererek açıkladı: İktidarı devralmaya hazırlanıyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim tarihi verdi. Özel, "İktidarı devralmaya hazırlanıyoruz" dedi.

Haber Merkezi
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Özgür Özel tarih vererek açıkladı: İktidarı devralmaya hazırlanıyoruz
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından düzenlenen 'Birinci Basamak ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri Çalıştayı'nda kritik açıklamalarda bulundu.

"Sosyal krize dönüşmüş durumda"

Özgür Özel, "Ülke uzun zamandır ağır bir ekonomik krizin içinde ancak bu krizi çözmekten aciz bir iktidarla ve bu krizi gerçek anlamda çözmek istemeyen, toplumun belli kısımlarını kayırmak, belli kısımlarını oyalamak, ihtiyaç olduğunda oy almak üzere belli alanları gevşeten, belli alanları sıkan ama sonuçta bir genele refah getirmek yerine tam aksini tercih eden bir iktidarla karşı karşıyayız. Artık eskinin ortadireği yoksul, eskinin yoksulu bugün derin bir yoksulluk girdabının içinde. Bu ekonomik kriz özellikle eğitim ve sağlık hizmetlerine yansıyan bir sosyal krize dönüşmüş durumda" dedi.

"İktidarı devralmaya hazırlanıyoruz"

"Önümüzdeki Türkiye Cumhuriyeti’nin iktidarında gerçek anlamda halkın iktidarı kurulduğunda bu sorunlar kökünden çözülecektir" diyen Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Sekiz ay sonra bir belge çıkacak. Biz geçtiğimiz günlerde tüzüğümüzü demokratikleştirerek, partiyi nasıl yöneteceğimizde tam bir mutabakat sağladık. Sekiz ay sonra ülkeyi nasıl yöneteceğimizde tam bir mutabakat sağlayıp, ondan sonra da seçimlere gitmeye ve iktidarı devralmaya hazırlanıyoruz. O mutabakatın sağlık kısmında bu salonun tam mutabakatı, benim en önemsediğim noktadır. Oraya biz A’dan Z’ye meseleye nasıl baktığımızı en doğru perspektifle tarif etmeli, bu salonun mutabakatını almalı ve temel taahhüdümüzü de o günden koymalıyız. İktidar olduğumuzda Türkiye’nin sağlık politikalarını bu salonun ortak aklı yönetecek. Ben bu ortak akla inanıyorum."

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