Özgür Özel: Tayfun Kahraman başka hastalara yer açmak için 15 günlüğüne cezaevine yollanacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü. Özel ve İncirli görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Çalık'ın ve Kahraman'ın hastalıkları cezaevi şartlarında beklenilecek hastalıklar değil"

"Sayın Murat Çalık, operasyonla bir kitle alındı ve şimdi yeniden o kitle incelenecek. Ama Murat Çalık'ın hastalığı, Tayfun Kahraman'ın da öyle, cezaevi şartlarında beklenilecek bir hastalık değil" diyen Özel, "İyi beslenme, stresten uzak bir yaşam ve özellikle hem Tayfun Kahraman için hareket kısıtlamasının olmaması, sayın Murat Çalık açısından da düzenli olarak ve diyetine dikkat ederek beslenmesi gerektiği doktorlar tarafından defalarca raporlara yazıldı" ifadelerini kullandı.

"Yüreğimiz ağzımızda laboratuvarın sonucunu bekleyeceğiz"

Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sayın Murat Çalık için yazılan ilk rapor tahliyesi için yeterliydi ve tüm kamuoyu bunu bekliyordu. Ama biliyorsunuz Adli Tıp Kurumu'ndaki yaşananlar ve ardından yeni sevk; yeni sevk sırasında hastane üzerinde oluşturulan baskı sonucunda ikinci rapor o doğrultuda olmadı, daha doğrusu olması gerektiği gibi düzenlenmedi.

Sayın Murat Çalık cezaevinde kalmaya devam ediyor ve o günden bugüne hastalığının nüksetmesine yönelik olarak çok sayıda emare vardı, çok haklı kaygılar vardı. Şimdi yeni bir kitle oluştu ve o kitle alındı.

Yüreğimiz ağzımızda o laboratuvarın sonucunu bekleyeceğiz. İddianame ortaya çıktı, o iddianamedeki iddialara bakıldığında Murat Çalık'ın beraat edeceği ortada. Neredeyse 10 ayı geçen bir süredir hapiste, bugün 301. günüydü. Bir yerden sonra vicdanın hakim olması gerektiğini düşünüyoruz."

"İlk kez Anayasa Mahkemesi'nin esastan verdiği karara, birinci kademe mahkeme tarafından uyulmuyor"

Tayfun Kahraman'ın sağlık durumu hakkında da bilgi veren Özel, şunları söyledi:

"Yine Tayfun Kahraman açısından bir Anayasa Mahkemesi kararı var. Türkiye'de ilk kez bir Anayasa Mahkemesi'nin esastan verdiği karar birinci kademe mahkeme tarafından uyulmuyor ve anayasa yok sayılıyor. Hukuk devletinin reddi, kendi varlığının inkarı, aslında o birinci derece mahkemesinin, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yaptığını anayasadaki karşılığı 'anayasayı ortadan kaldırma, devlet düzenini bozma' suçudur. Çünkü anayasa, hepimiz için uyulması için var. Her bir sayfası devlet düzeninin başka bir şeyini tarif ediyor.

"AYM kararı uygulanmadı; ailesi yıkıldı, Sayın Kahraman da yeni bir atak geçirdi"

Kendisi MS hastası ve iyi beslenmesi, hareket ediyor olması, bolca güneş ışığı alması ve stresten uzak olması lazım. Ne zaman Anayasa Mahkemesi kararı uygulanmadı, ailesi yıkıldı, Sayın Kahraman da yeni bir atak geçirdi.

"Başka yatan hastalara yer açmak için 15 günlüğüne cezaevine yollayacaklar"

Şimdi hastanede yatarak tedavi görüyor. Çok yoğun bir kortizon yüklemesi yapıldı. Eşinden aldığım haber; kortizon yüklemesini yapmışlar, başka yatan hastalara yer açmak için 15 günlüğüne cezaevine yollayacaklar, cezaevinde yatacak. 15 gün sonra tekrar gelecek ve tedavisi devam edecek."

"Siz Tayfun Kahraman’ı ölümüne içeride tutuyorsunuz"

"Sayın Erdoğan'a bir kez daha söylüyorum; Tayfun Kahraman suçsuzdur ama Gezi olaylarında hepimiz vardık, en suçsuzumuz Tayfun Kahmaran'dır" diyen Özel, şunları kaydetti:

"Tutmuş onu 18 yıl hapse mahkum ettirmiş. Tayfun, oradaki görevi Şehir Plancıları Odası Başkanı olarak şehirle ilgili bir duyarlılığı dile getirmiştir. Sürekli barışçıl protestoların arkasında olmuş, şiddete karşı olmuştur. Siz Tayfun Kahraman’ı ölümüne içeride tutuyorsunuz. Yani ölünce mi rahat edeceksiniz? Oysaki Gezi’yi siz FETÖ’cülere yüklüyorsunuz ama şiddeti başlatan devleti yönetenlerin talimatlarıydı. Çadırları yakan onlar, saldıran onlar, gaz fişeğini silah gibi kullanan onlar, hedef gözeterek atan onlar, 20 kişiyi kör eden onlar, 8 kişiyi öldüren onlar. Ve onlar yüzünden iş çığırından çıktı.

"Biz hepimiz Gezi’deydik, oradaki arkadaşlar hepimiz adına yatıyorlar"

Bir kez daha söyleyeyim. Sayın Erdoğan’a anlattığım şekliyle söyleyeyim; biz hepimiz Gezi’deydik. Oradaki arkadaşlar hepimiz adına yatıyorlar. Ama en suçsuzlarımız yatıyor. Gezi, son derece barışçıl, demokratik talepler içeren bir protestoydu. Son günlerinde yaşanan birkaç istisnai olayı hepimize, özellikle içeride yatan arkadaşlarımıza yüklemeniz doğru değil.

Şimdi Sayın Erdoğan elini FETÖ sabunu ile yıkadı, diyor ki ‘Şiddetleri başlatan talimatları veren emniyet müdürü FETÖ’cüydü, vali FETÖ’cüydü, zabıtalar FETÖ’cüydü, polis FETÖ’cüydü. Tamam, FETÖ’cüler tahrik etmiş, olanlar olmuş. ‘Durun arkadaşlar, şiddet olmasın’ diyen Tayfun Kahraman içeride. Birazcık insaf, birazcık vicdan diyorum. Daha da başka bir şey demiyorum."