Özgür Özel: 'Tayyip Bey Hatay'ı da kandırmış, Osmaniye'yi de kandırmış'

Osmaniye'de konuşan CHP lideri Özgür Özel, "Kardeşim Osmaniye Cumhur İttifakı'nda, Hatay gibi 25 bin kişi değil; 100 bin kişi vefat etti. Hatay'ın 25'te 1'i kadar binaya ihtiyaç var. Toplu 25 bin konut vereceksin ama Hatay'da durum neyse, Osmaniye'de de durum öyle. Demek ki neymiş? İktidardan yana olmakla, aynı ittifakta olmakla sorun çözülmüyormuş. Demek ki neymiş? Tayyip Bey Hatay'ı da kandırmış, Osmaniye'yi de kandırmış" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye'deki seçim ofisinde partililerle buluştu.

Özel'e, CHP'li milletvekilleri, belediye başkanları ve adayları ile parti teşkilatları eşlik etti.

Bahçeli'ye 'Geçmiş olsun' mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketinde olduklarını hatırlatan Özel, "Bugün, sabah bir haber okuduk. Sayın Bahçeli bir kaza geçirmiş, omzu incinmiş, kolu incinmiş. Buradan memleketinden kendisine geçmiş olsun diyorum, saygılarımı iletiyorum" dedi.

'İğneden ipliğe her şey zam'

Osmaniye'nin emeklilerin başkenti olduğunu belirten Özel, "Tayyip Bey'in partisi iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşı; 1,5 asgari ücretti. Size hiç karışmasa, size ilişmese, düzeninizi bozmasa, bugün asgari ücret 17 bin lira, en düşük emekli maaşı 26 bin lira olacaktı. Çıktı meydanlara, 'Emekliyi enflasyona ezdirmem, enflasyon oranında zam yapacağım' dedi, enflasyonu TÜİK'e hesaplattı. TÜİK neyin kısaltması? Tayyip'i Üzmeyen İstatistik Kurumu. Tayyip Bey'i üzmedi ama sizi üzdü. Enflasyon yüzde 120, TÜİK yüzde 68 hesaplıyor. Tayyip Bey, bu sene en düşük emekliye yüzde 33 verdi. 7 bin 500 lirayı 10 bin yaptı; o kadar. Şimdi iğneden ipliğe her şeye zam. Mesela bir şeye zam geleceğini nereden anlarsın? Mazot, benzin artarsa, iğneden ipliğe her şeye zam gelir. Tayyip Bey, 9 ay önce seçimlerde, 'Mazotu ucuzlatacağım' diye söz verdi değil mi? O gün mazot 19 liraydı, bugün 43 lira. Tayyip Bey'in geldiği gün, en düşük emekli maaşı ile 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün en düşük emekli maaşı, 10 bin lira; 2,5 çeyrek altın alıyor. Bir emekli cebindeki 1 çeyrek altını düşürse kahrolur değil mi? Bütün gün 'Nerede düşürdüm bunu' diye gezdiği yerleri arar. Her emekli 1 kere değil, her ay 1 çeyrek altın değil, 5,5 çeyrek altın kaybediyor" diye konuştu.

'Herkese para var, emekliye yok'

Erdoğan'ın kendisine yönelik 'Emeklileri kışkırtıyor' dediğini aktaran Özel, "Tayyip Bey doğru söylüyorsun. Emeklilerimizin diyarına geldim. Onları sana karşı kışkırtmaya geldim. Emeklilerin kışkırtılmak için, ayağa kalkmak için bana mı ihtiyacı var kardeşim? Bir hesap daha yapayım. Bu emeklilere sen bayram ikramiyesi falan vermiyordun. CHP Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, '2015 yılında emekliye bayram ikramiyesi' dedi. Sen dedin ki; 'Vermezler.' Baktı seçim gidiyor, 'Biz de vereceğiz' dedi. 2018 yılına kadar kulağının üstüne yattı, bir şey vermedi. 6 bayram, hep birlikte itiraz ettik. 'Tamam' dedi, 1000'er lira ikramiye verdi. Birer maaş dedik, '1000 lira yeter' dedi. O beğenmediğimiz 1000 lira 24 kilo kıyma alıyordu. Şimdi 3 bin lira alacaksınız. Git kasaba, 6 kilo kıyma alıyor. Ramazan, mübarek gündeyiz. Allah oruçlarınızı kabul etsin. 30 ramazan, 30 iftar sofrası, 30 sahur sofrası. Sonra bayram sofrası, çocuklar, torunlar. Sadece 6 yılda senin sofrandan, buzdolabından, tencerenden, ramazan yemeğinden, aşından, bayramın sofrasından evlatlarının kursağından, 18 kilo kıymayı eksiltmişler. Bu memlekette kime böyle davranıyorsunuz? Herkese para var, emekliye yok" dedi.

'Size lazım olan parayı İliç Madenine veriyor'

Emeklilerin şartlarının iyileştirilmesi için sunduğu önerilerin kabul görmediğini anlatan Özel, şunları söyledi:

"Gel, 'Emekli Kart çıkaralım' diyorum. En düşük emekli maaşını 1 asgari ücret yapalım. Emekliye 7'şer bin seyyanen zam yapalım. Emekli Kartl'a elektrik, su, doğal gaza, indirim yapalım. 1,5 aydır bunu söylüyorum, bana hesap yapıyor, '1,4 trilyon yapar' diyor. Bu yanlış, 'Bulamam' diyor. Sadece 2024'te bu İliç'teki 9 kişiyi öldüren altın madeni ve şirketlerin affedilen vergisi, o para 660 milyar lira.

Size lazım olan parayı İliç madenine veriyor, 5'li çetesine veriyor, yol müteahhidine veriyor, geçiş garantili köprülere veriyor, kur korumalı mevduatçılara veriyor, emekliye gelince vermiyor. Seçimin ertesi günü, 1 Nisan'da eyvah acı reçete geldi, kemer sıkma geldi. Kemeri zenginler, patronlar, holding sahipleri sıkmıyor. Kemeri emekli, emekçi, esnaf, çiftçi, fıstık üreticisine sıktırıyorlar, başkasına değil."

'100 depremzedenin 93’üne verdiği sözü tutmadı'

Özel, şöyle konuştu:

"Osmaniye'de 1010 vatandaşımızı kaybettik, Allah bir daha böyle deprem göstermesin. Tüm yerel yöneticilerin görevi doğal afetlere, sellere ve depremlere dirençli kentler yaratmak. Osmaniye'ye tüm Türkiye ile birlikte bir söz verildi. Tayyip Bey çıktı dedi ki; 'Türkiye'de 650 bin konuta ihtiyaç var. Bu konutları 1 yıl içinde yapacağız.' Dedik ki; 'Sen 1 yılda bunları yapmazsın.' 1 ay sonra '319 bin konut yapacağım' dedi. Şu ana kadar Türkiye'de 45 bin 900 konut teslim etti. Yüzde 7. 100 depremzedenin 93'üne verdiği sözü tutmadı. Yine konteynerlerde, yine çadırlardalar.

Ama Osmaniye'ye geldiğimde de aynı ifadeyi kullanmıştım. Osmaniye Valisi karşı çıktı sonra da bir açıklama yaptı. Açıklama beni doğruluyordu ama o gün söyledim. 'Bakın Osmaniye'ye verilen sözü takip edeceğim, 1 yılın sonunda yüzde 10'unu bile vermiyorsunuz; kandırıyorsunuz' dedim. Aklı sıra beni yalanladı, verdiği rakamlar beni doğruladı. 6 Şubat'ın üstünden de 1 yıldan fazla geçti. Osmaniye'de konut ihtiyacı 20 bin 502. Kaç konut teslim ettiler? Bin 976, yüzde 9,6. Özgür Özel ne hesap ettiyse ne söylediyse öyle. Osmaniye'de 10 kişiden 1'i içeride, 9'u dışarıda. Şu an toplam 8 bin konutun ihalesi yapıldı, kimi temelde, kimi projede, kimi kaba inşaatta ama 12 bin 500 konuta da daha çivi çakılmadı, ihalesi bile yapılmadı.

Şimdi görünen şudur; Osmaniye ve deprem bölgesi seçimden önce verilen sözler tutulmamıştır, yalnız bırakılmıştır. Peki, Hatay'a diyordun ki; 'Bak Hatay oyu bana vermedin, hizmet almadın, mahzun kaldın.' Hatay'ı geçmiş seçim için cezalandırıp gerçek seçim için tehdit ediyordu, şantaj yapıyordu. Kardeşim Osmaniye Cumhur İttifakı'nda, Hatay gibi 25 bin kişi değil; 1000 kişi vefat etti. Hatay'ın 25'te 1'i kadar binaya ihtiyaç var. Toplu 25 bin konut vereceksin ama Hatay'da durum neyse, Osmaniye'de de durum öyle. Demek ki neymiş? İktidardan yana olmakla, aynı ittifakta olmakla sorun çözülmüyormuş. Demek ki neymiş? Tayyip Bey Hatay'ı da kandırmış, Osmaniye'yi de kandırmış."

Özel, konuşmasının ardından bir dizi programa katılmak üzere Adana'ya hareket etti.

Adana Mitingi

Özel, Adana'da düzenlenen Halk Buluşmaları'nda yurttaşlara seslendi. Özgür Özel ilk olarak Düziçi'nde Halk Buluşması'na katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "Bir altın madeni tehlikesi var. Eğer altın madeni Düziçi'ne gelirse siyanür suya karışır, hepimizin sağlığını tehdit eder. Biz CHP olarak tavrımız her zaman net; Türkiye'nin dört bir tarafında biz halk sağlığına karşı hiçbir şeye evet demeyiz" ifadelerini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Mülakatı kaldıracağız" vaadine ilişkin konuşan Özel, "Geçen seçimde Recep Tayyip Erdoğan, öğretmen adaylarına öğretmenliği üniversitede okumuş, öğretmen olmayı hak etmiş kişilere söz verdi, 'mülakatı kaldıracağım' dedi. Atama yapacağız dediler. Recep Tayyip Erdoğan geldiğinde 60-80 bin arasında ataması yapılmamış öğretmen vardı. 'Böyle şey olmaz, hepsini atayacağım' dedi, şimdi 1 milyon öğretmen var" ifadelerini kullandı.

Özel, şunları söyledi:

"Bu 1 milyon öğretmen, söz verilmesine rağmen mülakata sokuluyor, mülakat kaldırılmadı. Öğretmen kardeşlerimiz diyorlar ki 'Mülakatsız acilen 80 bin atama istiyoruz' diyorlar. Türkiye'deki bütün öğretmenlere destek veriyoruz."

"Emeklilerin 5,5 çeyrek altın kaybı var"

Emeklilerin sorunlarına değinen Özel, "Bu Türkiye'nin en büyük, en kalabalık ve en yoksul korosu. Tayyip Erdoğan'ın partisi iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Yani hiç ellemese bugün 1,5 asgari ücret 26 bin lira. O geldiğinde en düşük emekli maaşınız 8 çeyrek altın alıyordu. Şimdi gidin 2,5 çeyrek altın almıyor. 5,5 çeyrek altın kayıp" diye konuştu.

Özel, şunları söyledi: "Bir emekli değil, bütün emekliler; 5,5 çeyrek altını her ay kaybediyorlar. Siz ayda 5,5 çeyrek altını bir seçim sandığında kaybettiniz, onu arayacaksınız yine bir başka seçim sandığında, 31 Mart'ta sandık başında arayacaksınız."

Ceyhan Mitingi

Özgür Özel, Ceyhan'da da miting düzenledi.

İYİ Parti seçmenine seslenen Özel, "Biz Ceyhan'da İYİ insanların, İYİ Partililerin, yakasında güneş olanların, oradan kopmuş ama gönlünde Atatürk sevgisi olanların oylarına talibiz" ifadelerini kullandı.

"Eski dosttan düşman olmaz" diyen Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yeniden Refah Partisi'ne hedef alan açıklamalarını eleştirdi.

Özel, şunları kaydetti:

"Tayyip Bey ittifak ortağına, hem de Necmettin Erbakan hocanın oğluna methiyeler düzüyordu. Elini kaldırıyordu. Şimdi ittifak dışına çıktı, diyor ki 'cambaz bu' diyor. 'Bunlar dolandırıcı' diyor. Bugün birlikte, yarın ayrı olursun. Bir sayın Genel Başkanı 'zübük' demek şu demek; Tayyip Bey kimseyle samimi bir ilişki kurmuyor. Hep çıkar ilişkisi, bugün oyu ona verirsen ondan iyisi yok. Yarın biraz uzak durursan hemen hainsin, teröristsin... Bu kulaklar neler duydu, ne diyor; canınız sağ olusun. Çünkü biz sadece sosyal demokratların değil; milliyetçi demokratların, muhafazakar demokratların, bütün demokratların oyuna talibiz."

Türkiye İttifakı mesajı veren Özel, "Bütün Adanalılar ile birlikte Adana İttifakı'yız, Türkiye İttifakı'yız" ifadelerini kullandı.