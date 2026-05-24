Özgür Özel tebligatı yırttı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel kendisine ulaştırılan tebligatı "Bunun için yıktılar baba ocağını" diyerek yırttı.
CHP kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararıyla Özgür Özel ve yönetimi görevden alınırken partide genel başkanlık koltuğuna Kemal Kılıçdaroğlu getirildi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının başvurusu üzerine CHP Genel Merkez binasının tahliyesi kararı alındı.
Özgür Özel, kendisine getirilen tebligatı yırttı. Özel, o anlarda "Bunun için yıktılar baba ocağını" dedi.