Özgür Özel, TESK'i ziyaret etti: Asgari ücrete ara zam talebini yineledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Özel, asgari ücretin artırılması ve esnafın artıştan olumsuz etkilenmemesi için CHP'nin planını anlattı.

Asgari ücrete zam formülünü açıkladı

Esnafın sorunlarını sıralayan Özel, gerçek enflasyon verilerine bakıldığında 'enflasyon canavarı'nın asgari ücreti yuttuğunu söyledi.

Özel, "Asgari ücrete yapılan zam, doğrudan asgari ücretlinin cebine girecek para arttığında en olumlu olarak esnaflara yansıyacaktır. İşçide para yoksa, memurda para yoksa, çiftçi ürününe iyi fiyat alamıyorsa esnafta da para yok" dedi.

"Esnafa prim desteği uygulansın"

Asgari ücrete dair önerilerini belirten Özel, "Biz asgari ücretin artırılmasını ancak küçük esnafın bu artışta korunmasını istiyoruz. Asgari ücret artırıldığında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun prim tahsilatları inanılmaz şekilde artıyor. Bu prim tahsilatlarının sadece 4'te birinden bile vazgeçildiğinde sorun neredeyse kendiliğinden çözülmüş oluyor" ifadelerini kullandı.

Esnafın yanında çalıştırdığı işçini 7 bin 200 günde emekli olurken esnafın 9 bin gün çalışarak emekli olmak zorunda kaldığını söyleyen Özel, "Bu 6 yıl daha prim ödemek hem maaş alamamak demek. Esnafın cebinden her ay 8 bin lira çıkıyor. Ve biliyorsunuz son seçimlerde biz bunu dile getirirken sayın Erdoğan da bunun sözünü vermişti. Şimdiye kadar bu 7 bin 200 güne indirilmediği için en az 8 bin TL cebinden ödemek ve en düşük emekli maaşı bile alacak olsa 14 bin 500 lira alacağı paradan yoksun kalacağı anlamına geliyor" diye konuştu.

TESK Başkanı'nın elini sıkarak Erdoğan'a seslendi

Verilen sözlerin tutulması gerektiğini söyleyen Özel, esnafın krediye ulaşımında sorun olduğunu ve bu konuda destek sağlanması gerektiğini ifade etti.

Özel, TESK Başkanı Bendevi Palandöken'in elini sıkarak Erdoğan'a seslendi. Özel, "Esnafın elini havada bırakmayalım, hep birlikte tutualım" ifadelerini kullandı.