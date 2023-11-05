Özgür Özel: Tüm taahhütlerimiz noktasında bir kez daha teyitleştik

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığına seçilen Özgür Özel, Ankara'da bir otelde partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi, toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sözlerine bugün vefatının 17. yılı olan Bülent Ecevit'i rahmetle anarak başlayan Özel, ondan aldıkları ilhamla halkçı, emeğe değer veren bir parti olarak emeğiyle geçinenlerin ve ezilenlerin sesini duyuracaklarını, buna uygun politikalar üreteceklerini bildirdi. Özel, "Cumhuriyet Halk Partisine ilgiyi, güveni 1970'lerde Ecevit ve arkadaşlarının sağladığı noktalara getirmeyi, aşmayı hedefliyoruz." dedi.

Kongreler sürecinde, il ziyaretlerinde ve dün yaptığı konuşmada genel başkan seçildiği takdirde 81 il başkanıyla salondan çıkacaklarını söylediğini hatırlatan Özel, bu kapsamda bu sabah il başkanlarıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Özel, dün oylamanın geç saatlerde sona erdiğini, bu nedenle il başkanlarıyla toplantıyı sabah yaptıklarını anlatarak, "Birlikte kahvaltı etmek, sohbet etmek bize iyi geldi. Bugün burada oluşan ortak kanı, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk Genel Başkanı olarak ve ilk il başkanları olarak bu yaşadığımız demokrasi şöleninin bir eksiklik, bir tartışma değil bir zenginlik, partimiz ve Türkiye için bir gurur olduğunu hep birlikte teyit ediyoruz. Biz dün salondan 81 il başkanımızla birlikte çıktık ve bugün birlikteyiz." ifadelerini kullandı.

"Anahtar listenin bir anlamı, bir önemi var ama bir dayatması yok"

Kurultayın ikinci günü için salona gitmeden, 17 yıl önce bugün vefat eden Bülent Ecevit'in mezarını ziyaret edeceklerini belirten Özel, şöyle devam etti:

"Bugün öğleden sonra il başkanlarımdan aldığım görüşlerle, onların talepleriyle, önerileriyle bölgesel dağılıma dikkat ederek, cinsiyet kotasına uyarak, gençlik kotasına uyarak Cumhuriyet Halk Partisine yakışır bir Parti Meclisi oluşturmak üzere çalışmalarımızı yapıp öğleden sonra ilerleyen saatlerde örgütümüzün, 81 il başkanımızın sahiplendiği bir anahtar listeyi örgütümüze sunacağız. Çarşaf liste, bireysel adaylıklar var. Anahtar listenin bir anlamı, bir önemi var ama bir dayatması yok. Örgütümüz, il başkanlarımız anahtar listemize hep birlikte sahip çıkacaklarını ifade ettiler, bu çok kıymetlidir. Ancak bu anahtar listenin kamuoyu tarafından bir blok liste gibi anlaşılmamasını tercih ederiz. Adaylıkların önünü kesmeyen, dayatmayan ve tüm örgütü kapsayan bir anahtar listeyle karşınızda olmayı ümit ediyoruz.

Dün taahhüt ettiğimiz ne varsa, tüzük değişikliği, ön seçimle ilgili taahhütlerimiz, il ve ilçelerimizin yalnız bırakılmaması noktasındaki tüm taahhütlerimiz noktasında bugün bir kez daha teyitleştik. Bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi, örgütüne güç veren ve örgütünden güç alan bir yönetim anlayışıyla yol yürümeye devam edecek."

"Kılıçdaroğlu'nun deneyimlerinden yararlanmayı sürdüreceğiz"

Özel, il başkanlarıyla gerçekleştirdikleri toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'nu birlikte alkışladıklarını belirterek, bundan sonra da kendisinden her türlü katkıyı almayı, onun deneyimden ve onun birikiminden istifade etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Bugün kongreyi tamamlayacaklarını aktaran Özel, şunları kaydetti:

"Ama bugün Parti Meclisinden sonra 48 saat itiraz süresi oluyor. Mazbatanın ne zaman verileceği belirginleştikten sonra Sayın Genel Başkan'ımızla görüşeceğiz. Elbette bir devir teslimi olacak. Yani şeklen bir devir teslim olacak ama Sayın Genel Başkan'ımızın biriktirdiği tecrübesini bize sürekli aktardığı bir iletişim kanalı da her zaman açık olacak. Biz Türkiye'yi yönetmeye layık gördüğümüz ve her iki kişiden neredeyse birinin desteğini almış Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun deneyimlerinden, birikimlerinden yararlanmayı tüm süreçte sürdüreceğiz."