Özgür Özel: Türk askerini Yemen'e göndermek Trump'ın planıdır

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında konuştu.

Özel, "Türk askerini Yemen'e göndermek Türkiye'nin hesabı değildir. Düne kadar böyle bir konumuz var mıydı? Türk askerini Yemen'e göndermek, Türkiye'nin planı, programı değil; Trump'ın planıdır. İsrail ve Amerika'nın çıkarlarına hizmet etmektir. Türkiye bu savaşın tarafı haline getirilmemelidir" dedi.

"Yemen çöllerine ilişkin Türkiye'nin bir planı yoktur"

"Böyle bir durumda herkes şunu bilsin ki kendine ait bir planı olmayan başkasının planının parçasıdır. Yemen çöllerine ilişkin Türkiye'nin bir planı, bir programı yoktur. Trump'ın figüranı olmaya, İsrail'in koruyucusu olmaya, Mehmetçik'i burada kullanmaya kimsenin hakkı yoktur. Sonuna kadar karşı çıkacağız" ifadelerini kullanan Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Trump'ın 3 Kasım'da seçimleri var. Gecede birkaç saat uyuyor, bizimkiler onun kadar da uyumuyor. Bütün meseleyi Trump'ın varlığına, seçimlerde bunlara vereceği desteğe, Trump ile olan ilişkinin kendilerini burada bir dönem daha iktidar yapmasına bağlamış durumdalar. İster Trump olsun ister olmasın bu milletin elinden sizi Trump kurtaramaz".

"En büyük sıkıntıyı en düşük gelirliler çekiyor"

Özel sözlerine şöyle devam etti:

"Nereye gidiyorsak dert dinliyoruz. Enflasyonda ve gıda enflasyonunda aylardır dünyada ya dördüncüyüz ya beşinciyiz. Haiti'den, Lübnan'dan, Kenya'dan daha kötü durumdayız. Geçtiğimiz hafta açıklandı Avrupa Birliği'nde gıda ortalaması, gıda enflasyonu ortalaması yüzde 0,3'e düştü. Türkiye'de yüzde 27,6. Arada 90 kat fark var. Öyle olunca bu işten en büyük sıkıntıyı en düşük gelirliler çekiyor.

Her yaptığımız mitingde, her sokağa çıktığımızda emeklilerin haklarını savunuyoruz. Bu vefasızlığı sona erdirip bütün emeklililerin yüzünü güldürmeye söz veriyoruz. Çiftçiler de isyan noktasında. Tarlada ürünler kalıyor. Ulaşım maliyetleri arttı, hal pahalı, üretici koruyacak yasalar yok. Rize'de çay üreticisi ağlıyor, Ege'de üzüm, pamuk üreticileri bin pişman.

"Bafra'daki çeltik üreticileri traktörleriyle birlikte eylemdeler"

Samsun'un Bafra ilçesinde çeltik üreticileri traktörleriyle eylemdeler. Niye? Üretici çeltiğini üretmiş, satması lazım, devletin görevi eylül ayının ilk iki haftasında çeltik fiyatını ilan etmek. Hala fiyatı ilan edilmemiş, her gün Bafra'daki çeltik üreticileri, traktörleriyle birlikte eylemdeler. Zeytin üreticileri tarihlerinin en zor günlerindeler."

"Biz bu işin mağdurlar tarafındayız"

"Türkiye'deki her beş aileden birini vurmuş olan bir durumla karşı karşıyayız" diyen Özel sözlerine şöyle devam etti:

"Fon vurgununun yarattığı ağır kriz ortamı sürüyor, yük git gide ağırlaşıyor.

İktidarın açtığı yolda iktidar partisi mensuplarının içinde olduğu asrın soygunu gerçekleşti.

Vatandaşın devlete emanet ettiği yatırımlarına çöktüler. 2 milyon kişi mağdur ancak daha kötüsü borsa mağdurları var kimsenin sesini duymadığı ve bu işten etkilenen kişi sayısı 5 milyonu, etkilenen ailelerle birlikte 10 milyonu 15 milyonu bulan, neredeyse Türkiye'deki her beş aileden birini vurmuş olan bir durumla karşı karşıyayız.

Bu işin içinde kimler var? Fon şirketlerinin yönetiminde büyükelçi ararsan var, cumhurbaşkanı başdanışmanı var, istişare kurulu üyesi var, varlık fonu yöneticisi var, eski milletvekili var. Aklınıza gelebilecek ne kadar AK Partili varsa bütün isimler orada. Biz bu işin mağdurlar tarafındayız."