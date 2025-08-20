Özgür Özel: Türkiye bilsin, İmamoğlu "Erdoğan’ı yenme" suçundan içerdedir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ataşehir Belediyesi Yuvamız Ataşehir Çocuk Gündüz Bakımevi’nin temel atma töreninde konuştu. CHP’li belediye başkanlarına yönelik tutuklamaları eleştiren Özel, partinin hizmet üretmeye devam ettiğini vurguladı.

Özel, CHP’li belediyelerin bir yandan yargı tacizi yaşadığını, diğer yandan ödeneklerin kesildiği zorlu koşullarda çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

İnsanların gönüllü belediye bağışları üzerinden dahi tutuklamalar yapıldığını söyleyen CHP Genel Başkanı Özel, “Belediyelerimiz hâlâ bu şartlar altında açılış yapıyor. İçerideki arkadaşlarımız elbette en kısa sürede çıkacaklar” dedi.

Kadın istihdamı için bin kreş hedefi

Kadın istihdamının Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olduğunu vurgulayan Özel, kreş eksikliğinin bu sorunun temel nedenlerinden biri olduğunu açıkladı. Özel, Türkiye’de geniş tabanlı işsizliğin yüzde 32 olduğunu, Avrupa’da bu rakamın yüzde 10,5 olduğunu belirtti.

Özel, evde oturan gençlerin oranının Avrupa’da yüzde 6, Almanya’da yüzde 9, Türkiye’de ise yüzde 35 olduğunu açıkladı. Kadınlar açısından geniş tabanlı işsizliğin yüzde 40 noktasına geldiğini söyleyen Özel, kreş parasının kadının alacağı asgari ücretin üzerinde olabildiğine dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir’de kreş sayısı sıfırdan 111’e çıktı

Ekrem İmamoğlu İstanbul’a geldiğinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hiç kreşi olmadığını açıklayan Özel, bugün 111 kreşin hizmet verdiğini söyledi. Özel, tüm engellemelere, tutukluluklara ve iş insanlarına verilen gözdağına rağmen bu başarının elde edildiğini vurguladı.

CHP’li belediyelerin açtığı ya da inşaat halindeki kreş sayısının 708 olduğunu belirten Özel, “Eğer CHP olmasa, 708 kreşteki çocukların anneleri evde onlara bakacak, istihdama katılamayacak” dedi.

"Erdoğan’ı bir kez daha yenecek olması konusundaki kuvvetli şüpheden dolayı içerde"

Özel, “Türkiye şunu bilsin: Ekrem İmamoğlu Erdoğan’ı yenme suçundan içerdedir. Erdoğan’ı bir kez daha yenecek olması konusundaki kuvvetli şüpheden dolayı içerdedir” dedi.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmişte yaşadığı mağduriyetleri hatırlatarak, o günkü süreçle bugünkü durumun farklı olduğunu vurguladı.

“Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanı yapacağız” diyen Özel, şöyle devam etti: “İstedikleri kadar korksunlar, çirkeflik yapsınlar, iftira atsınlar. Arkadaşlarımız Cumhuriyet tarihinin en şanlı direnişini sergiliyorlar.”

CHP’li tutuklu belediye başkanlarının “aslanlar gibi içeride yattıklarını” ama eğilmediklerini, bükülmediklerini belirten Özel, korkmadan yollarına devam edeceklerini vurguladı.