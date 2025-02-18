Özgür Özel: Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanına darbe yapılıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Meclis grup toplantısında gündeme ilişkin konuştu.

Özel, iktidarın, hukuksuzlukların, açlık ve yoksulluğun konuşulmaması için baskılarını ve saldırılarını artırdığını belirterek belediyelere, siyasi partilere, sendikalara, hak savuncularına dönük son dönemde artan baskı, gözaltı ve tutuklama furyasını eleştirdi.

"Darbeye teslim olmayız"

Son dönemde yaşananları "sivil darbe" olarak niteleyen Özel, "Herkes birden bu iktidarın baskısının altında ve sopasının hedefinde. Ormanı yakıyorlar memleketimizi yakıyorlar hepimizi yakıyorlar, hep birlikte sahip çıkmak durumundayız" dedi.

Özel, "Darbe ittifakı, bugünkü cumhurbaşkanına değil, bir sonraki cumhurbaşkanına darbe yapmaya çalışmaktadır. Türkiye’nin bir sonraki cumhurbaşkanını darbe yoluyla ekarte etmeye kalkışanlara karşı dimdik ayaktayız! Darbeye teslim olmayız! Ön seçim yapmayalım diye partimizin yönetimine göz dikenlere teslim olmayız! Varsa onların içeriden işbirlikçileri, Tayyip Erdoğan’ın çukuru sizin de yerinizdir. Biz biriz ve beraberiz" dedi.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"28 gün oldu, Kartalkaya'da bilirkişi raporu yok"

Özel, Kartalkaya’daki facia için “28 gündür vicdanlar yanıyor, o kor hiç sönmüyor” dedi. Özel, İçişleri Bakanı’nın “Biz bu işi 10 günde bitiririz” sözünü hatırlatarak soruşturmanın geldiği noktayı eleştirdi.

“Görevlendirilen ilk bilirkişi heyeti, sorumluları Bolu’daki İl Özel İdaresi ve Turizm Bakanlığı diye söyledi diye raporu alınmayan, mesleki namuslarına dokundurtmayan bilirkişiler resimleriyle, cisimleriyle, görevleriyle duruyorlar” diyen Özel, yeni atanan heyetin raporunun hala açıklanmadığını vurguladı.

"Sorumlunun adı Recep Tayyip Erdoğan'dır'

Özel konuşmasında Yenidoğan Çetesi'ne de değinerek şöyle devam etti:

"Hukuken sorumluluklar var, siyasi sorumlu var ama bir tane vicdani sorumlu varsa, böylesi bir dönemde bir tek kişiyi seçeceksiniz, gerisini o seçecek. Meclis olarak karışmayacaksınız. Genel soru veremeyeceksiniz, hesap soramayacaksınız. Hesabı bir kişi verecek denilen yerde, Yenidoğan Çetesini bu hale getiren, o bebeklerin hayatına sebep olan bakanı atayan da bu kültür turizmini atayan da meselenin tek sorumlusudur. O sorumlunun bir adı vardır o da Recep Tayyip Erdoğan'dır."

"Öğrenciler karnını doyurma sorunuyla karşı karşıya"

Özel, üniversite öğrencilerinin durumunu şu sözlerle anlattı: “Eylül 2024’te üniversite öğrencisinin aylık yaşam maliyetinin 22 bin 920 TL olduğunu gösteriyor. Eylül’den bugüne resmi enflasyon rakamı 6 aylık işlendiğinde 25 bin TL’ye çıkıyor bu maliyet.”

“2023’te 74 bin, 2024’te de 56 bin üniversite öğrencisi okulunu dondurdu ve geriye gitti. Burada bir yoksulluk salgınıyla, yoksulluk pandemisiyle karşı karşıyayız” diyen Özel, durumun ciddiyetine dikkat çekti.

"Ramazan enflasyonu yüzde 70"

Özel, Ramazan kolisi fiyatlarındaki artışı şöyle açıkladı: “Bir Ramazan kolisi, 8 temel ürün: ayçiçek yağı, bulgur, makarna, nohut, kıyma, un, pirinç ve çay. Aynı koli geçen sene 950 TL’ydi. Bu sene aynı markalar ve aynı satılan yerde bin 610 TL.”

Gözaltı ve tutuklamalara tepki

Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmasına değinen CHP Genel Başkanı, “Kayyum olarak atanan valiler halkın iradesini bir kez daha yok sayarken buna demokratik itirazlar şiddetle ve yeni gözaltılarla ve tutukluluklarla cezalandırılıyor. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz” diyerek muhalefete yönelik baskıların artarak devam ettiğini belirtti.