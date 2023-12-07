Özgür Özel, TÜSİAD Başkanı Turan ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan'ı kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Turan ve TÜSİAD Ankara Temsilcisi Barış Urhan ile parti genel merkezindeki makamında bir araya geldi.

Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile genel başkan yardımcıları Gamze Taşcıer ve Yalçın Karatepe eşlik etti.