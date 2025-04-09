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Özgür Özel, tutuklu gençlerin aileleriyle görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolarda gözaltına alınıp tutuklanan gençlerin aileleriyle bir araya geldi.

Haber Merkezi
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Özgür Özel, tutuklu gençlerin aileleriyle görüştü
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, protesto ve eylemlerde gözaltına alınan öğrencilerin aileleriyle buluştu.

Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda İBB çalışanlarının gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden eylemlerde yüzlerce genç gözaltına alınmıştı. 300'e yakın genç cezaevinde tutuklu bulunuyor.

Savcılık, 23 Mart'ta Saraçhane’de yapılan eylemde gözaltına alınan 102's'i tutuklu 139 kişi hakkında hazırladığı iddianamede gençler için siyasi yasak talep etmişti.

Özel, tutuklu öğrencilerin aileleriyle bugün İstanbul'da bir araya geldi.

Özel, yarınki duruşma öncesi Minguzzi'nin ailesini de ziyaret etti

Özel bugün daha ocak ayında uğradığı saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini de ziyaret etti. Aile, tehditlere maruz kaldığını duyurmuştu. Cinayet davasının ilk duruşması yarın görülecek.

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