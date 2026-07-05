Özgür Özel, tutuklu komedyen Deniz Göktaş'ı ziyaret etti

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'ı tutuklu bulunduğu Tekirdağ Karatepe Cezaevi'nde ziyaret etti.

"Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisinin YouTube'da yayınlanması sonrası hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş, tatil için gittiğini belirttiği yurt dışından döndükten sonra İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Göktaş, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderilmişti.

Savcılıkta ifade veren Göktaş, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Hakimlik, Göktaş'ın tutuklanmasına karar vermişti.

Özgür Özel, sosyal medya hesabından Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki göstermiş ve şunları söylemişti:

"Gencecik bir komedyen Deniz Göktaş… Kimseyi öldürmedi, saldırmadı, hırsızlık yapmadı, milletin hakkını yemedi. Ak Parti’nin kara düzeninde bir gösteri yaptı diye hakkında soruşturma açıldı. Ama kaçmayıp ülkesine dönen Deniz, bugün 'kaçma şüphesiyle' tutuklandı. Karşımızda, kendinden olmayana nefretle muamele eden bir rejim var. Halkın rızasından vazgeçmişler, dünyadaki tüm otoriterlerin yaptığı gibi zorbalıkla milleti sindirmeye çalışıyorlar. Millette huzur da refah da bırakmadılar. Deniz, bu kara düzenin mağdurlarından sadece biridir. Ama artık bir dönüm noktasındayız. Ya bu kara düzene kul olacağız ya da hep beraber Atatürk’ten miras Cumhuriyetimizin kazanımlarını savunacağız. 'Neşemizi çalamayacaklar' Deniz… Ya otokrasi ya demokrasi!"