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Özgür Özel ve 90 vekil CHP'den istifa etti: Partisinin adı ve logosu belli oldu!

Mahkeme kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan ve yeni parti kuracağını açıklayan Özgür Özel, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesine imza atan Özel, "Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Özgür Özel ve 90 vekil CHP'den istifa etti: Partisinin adı ve logosu belli oldu!
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Özgür Özel, Yeni Parti’nin kuruluş evraklarını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti.

Özel ile birlikte toplam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek Yeni Parti Kurucular Kurulu’na katıldı. Böylece Yeni Parti resmen ana muhalefet partisi oldu.

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İşte Yeni Parti'nin logosu

Özgür Özel ve 90 vekil CHP'den istifa etti: Partisinin adı ve logosu belli oldu! - Resim : 2

Özgür Özel'in resmi X hesabındaki kapak fotoğrafının da Yeni Parti logosu ile değiştirildiği görüldü.

Özgür Özel ve 90 vekil CHP'den istifa etti: Partisinin adı ve logosu belli oldu! - Resim : 3

Özel'in CHP'den istifa ettiğine dair dilekçeyi imzaladığı anlar da paylaşıldı.

Özel, "Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun" dedi.

O anlar Yeni Parti'nin sosyal medya hesabında da paylaşıldı.

Ankara Milletvekili Murat Emir, saat 12:15'te İçişleri Bakanlığı önünde açıklama yapacak.

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