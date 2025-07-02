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Özgür Özel ve Ahmet Tuncay Özkan hakkındaki fezleke TBMM Komisyonu'nda

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP İzmir milletvekili Ahmet Tuncay Özkan hakkında fezleke TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Fezlekeler görüşüldükten sonra Genel Kurul'da dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin oylama yapılacak.

Haber Merkezi
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Özgür Özel ve Ahmet Tuncay Özkan hakkındaki fezleke TBMM Komisyonu'nda
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CHP Genel başkanı Özgür özel ve CHP İzmir milletvekili Ahmet Tuncay Özkan hakkında dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı fezlekesi 23 Haziran tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin oylama yapılacak

TBMM Başkanlığı Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’na fezlekeleri gönderdi. Karma Komisyon fezlekeler ile ilgili bir gün belirleyip toplanabilir. Karma Komisyon fezlekeler hakkında karar verdikten sonra fezlekeler Genel Kurul’a gidecek. Fezlekeler görüşüldükten sonra Genel Kurul'da dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin oylama yapılacak. Oylama sonucuna göre, Özel ve Özkan'ın dokunulmazlıkları hakkında karar verilmiş olacak.

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