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Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Ankara'da görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara’da bir araya geldi.

Haber Merkezi
ANKA
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Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Ankara'da görüştü
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın partisinin haftalık grup toplantısında kayyum ve belediyelere açılan soruşturmalar sonrasında partisinin yol haritasını açıklayacak.

CHP Lideri Özel, grup toplantısı öncesinde, TBB programı için Ankara’da bulunan TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Saat 20.00 itibarıyla başlayan görüşme yaklaşık 3 saat sürdü.

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